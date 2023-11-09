Мрія кожного: в Польщі знайшли скарб золотих монет часів Другої світової війни (фото)

У Польщі ентузіасти з металошукачами знайшли унікальний скарб часів Другої світової війни. Скарб складається з 70 золотих монет й оцінюється у понад 24 тисяч доларів.

Related video

Команда пошуковців з Асоціації пошукових груп Щецина, нещодавно натрапила на скарб у лісах поблизу Щецина, Польща. Але це був не просто скарб, а суміш американських доларів і рублів із цікавою історією, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пошуковці мали завдання знайти реліквії часів Другої світової війни, зокрема, битви за місто, що відбулася між Радянською Червоною Армією та Вермахтом. Перед початком війни Вермахт зробив Щецин своєю штаб-квартирою. На той час поляки становили менш як 1% мешканців міста, і вони зазнавали та переслідувань за нацистського режиму.

У 1944 році інтенсивні бої та повітряні нальоти союзників спричинили хаос, зруйнувавши 65% споруд Щецина, включаючи центр міста та промисловість. Радянські війська врешті-решт захопили місто в 1945 році, що змусило більшість мешканців покинути свої домівки.

Щецинські пошуковці зробили цікаву знахідку: на глибині 15-20 см вони виявили проржавілу металеву бляшанку, що містила 70 монет Фото: Szczecin Search Group Association

Тепер щецинські пошуковці зробили цікаву знахідку: на глибині 15-20 см вони виявили проржавілу металеву бляшанку, що містила 70 монет. Загальна вартість цієї знахідки оцінюється приблизно в 100 000 злотих, що еквівалентно понад 24 000 доларів США.

Під час попереднього огляду фахівці ідентифікували двоголового орла Свободи, двадцятидоларову золоту монету кінця 1800-х — початку 1900-х років. Ця монета, розроблена Джеймсом Б. Лонгакром, має напис "In God We Trust" ("У Бога віримо") і перебувала в обігу між 1877 і 1907 роками.

Важливо

Десятки тисяч монет: дайвер знайшов масштабний скарб часів Римської імперії (відео)

Крім того, вони знайшли десятидоларові золоті монети із зображенням індіанського орла, датовані 1912 роком, дизайнером яких був Август Сен-Годенс, і які перебували в обігу з 1907 по 1933 рік.

Лукаш Істельський з Асоціації пошукових груп Щецина висловив свою радість: "Це мрія кожного пошуковця. Це не лише матеріальний скарб, але, перш за все, велике відкриття".

Раніше Фокус писав про заначку на "чорний день": у Японії виявили схованку зі 100 000 стародавніх монет.

А також ми розповідали про скарб народу хмар: археологи знайшли гробницю зниклої цивілізації.