Заначка на "чорний день": у Японії виявили схованку зі 100 000 стародавніх монет (фото)

Вважається, що колись це місце знаходилося поблизу розкішних будинків, що належали впливовим людям середньовічної Японії. Цілком можливо, що монети заховали як запобіжний захід проти війни, що насувалася.

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Під час нещодавніх розкопок на археологічній ділянці Sosha Village East 03 у місті Маебасі, Японія, знайшли дещо справді дивовижне. Археологи розкопали схованку з понад 100 000 старовинних монет, деякі з яких мають китайське походження і яким понад 2 000 років. Ця несподівана знахідка проливає світло на історію Японії і викликає захоплення у дослідників та ентузіастів історії, пише Arkeonews.

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До розкопок спонукало будівництво нової фабрики в районі Соямачі. Коли археологи заглибилися в землю, вони натрапили на справжній скарб старовинних монет, захованих протягом століть.

Монети, знайдені в цій археологічній скарбниці, мають захопливу історію. Серед них — "Бань Лянь" (Ban Liang), яка є першою уніфікованою валютою Китаю і датується 175 роком до н. е.

Тут також є монети різних періодів, починаючи з сьомого по тринадцяте століття. Унікальним є те, що монети зв'язали разом у групи по 100 штук і закріпили солом'яними шнурами, відомими як "саші".

Унікальним є те, що монети зв'язали разом у групи по 100 штук і закріпили солом'яними шнурами, відомими як "саші" Фото: Maebashi City Government

Чому ж ці монети закопали? Вважається, що колись це місце знаходилося поблизу розкішних будинків, що належали впливовим людям середньовічної Японії. Цілком можливо, їх заховали як запобіжний захід проти війни, що насувалася.

Монети знайшли на ділянці висотою приблизно 60 сантиметрів і шириною один метр. Вражає те, що знайдено 1 060 пучків цих скупчень саші. Деякі з них містили 10 саші, що еквівалентно приблизно тисячі монет, акуратно розкладених на слідах рисових солом'яних циновок.

Більш детальне вивчення 334 монет з цієї знахідки виявило вражаюче розмаїття з 44 різних типів валют. Ці монети походять з часів західної династії Хань і продовжуються до південної династії Сун.

Монета Бань Лянь (Ban Liang), датована 175 роком до н. е. Фото: Eiichi Tsunozu

Найстаріша монета в цій колекції, "Бань Лян", вирізняється своїм 2,3-сантиметровим діаметром, 7-міліметровим квадратним отвором у центрі та товщиною 1 міліметр. На ній є написи "liang" ліворуч і "ban" праворуч.

Остання монета, знайдена в цьому скарбі, викарбувана в 1265 році за часів династії Південна Сун. Це наводить експертів на думку, що ці монети заховали під час бурхливого періоду Камакура (1185-1333). Однак важливо зазначити, що результати датування є попередніми і можуть бути уточнені за допомогою додаткових досліджень.

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Археологічний об'єкт Sosha Village East 03 є частиною більшої території, що охоплює приблизно один кілометр і свідчить про історичне значення регіону як центру діяльності від пізнього періоду Кофун до періоду Ріцурьо.

Для тих, хто зацікавлений побачити ці надзвичайні артефакти, вони зараз виставлені на "Виставці нещодавно розкопаних культурних артефактів 2023" в районі Отемачі міста Маебасі, яка відкрита для громадськості до 12 числа цього місяця і є безплатною для відвідування.

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