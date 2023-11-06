Заначка на "черный день": в Японии обнаружили тайник из 100 000 древних монет (фото)

Считается, что когда-то это место находилось вблизи роскошных домов, принадлежавших влиятельным людям средневековой Японии. Вполне возможно, что монеты спрятали в качестве меры предосторожности против надвигающейся войны.

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Во время недавних раскопок на археологическом участке Sosha Village East 03 в городе Маэбаси, Япония, нашли кое-что действительно удивительное. Археологи раскопали тайник с более 100 000 старинных монет, некоторые из которых имеют китайское происхождение, и которым более 2 000 лет. Эта неожиданная находка проливает свет на историю Японии и вызывает восхищение у исследователей и энтузиастов истории, пишет Arkeonews.

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К раскопкам побудило строительство новой фабрики в районе Соямачи. Когда археологи углубились в раскопки, они наткнулись на настоящий клад старинных монет, спрятанных на протяжении веков.

Монеты, найденные в этой археологической сокровищнице, имеют увлекательную историю. Среди них — "Бань Лянь" (Ban Liang), которая является первой унифицированной валютой Китая и датируется 175 годом до н. э.

Здесь также есть монеты разных периодов, начиная с седьмого по тринадцатый век. Уникальным является то, что монеты связали вместе в группы по 100 штук и закрепили соломенными шнурами, известными как "саши".

Уникальным является то, что монеты связали вместе в группы по 100 штук и закрепили соломенными шнурами, известными как "саши" Фото: Maebashi City Government

Почему же эти монеты закопали? Считается, что когда-то это место находилось вблизи роскошных домов, принадлежавших влиятельным людям средневековой Японии. Вполне возможно, их спрятали в качестве меры предосторожности против надвигающейся войны.

Монеты нашли на участке высотой примерно 60 сантиметров и шириной один метр. Поразительно то, что найдено 1 060 пучков этих скоплений саши. Некоторые из них содержали 10 саши, что эквивалентно примерно тысяче монет, аккуратно разложенных на следах рисовых соломенных циновок.

Более детальное изучение 334 монет из этой находки выявило впечатляющее разнообразие из 44 различных типов валют. Эти монеты происходят со времен западной династии Хань и продолжаются до южной династии Сун.

Монета Бань Лянь (Ban Liang), датированная 175 годом до н. э. Фото: Eiichi Tsunozu

Самая старая монета в этой коллекции, "Бань Лян", отличается своим 2,3-сантиметровым диаметром, 7-миллиметровым квадратным отверстием в центре и толщиной 1 миллиметр. На ней есть надписи "liang" слева и "ban" справа.

Последняя монета, найденная в этом кладе, отчеканена в 1265 году во времена династии Южная Сун. Это наводит экспертов на мысль, что эти монеты спрятали во время бурного периода Камакура (1185-1333). Однако важно отметить, что результаты датировки являются предварительными и могут быть уточнены с помощью дополнительных исследований.

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Археологический объект Sosha Village East 03 является частью большей территории, охватывающей примерно один километр и свидетельствующей об историческом значении региона как центра деятельности от позднего периода Кофун до периода Рицурьо.

Для тех, кто заинтересован увидеть эти чрезвычайные артефакты, они сейчас выставлены на "Выставке недавно раскопанных культурных артефактов 2023" в районе Отемачи города Маэбаси, которая открыта для общественности до 12 числа этого месяца и является бесплатной для посещения.

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