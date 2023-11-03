Будували ще римляни. В Шотландії знайшли дорогу, яку вже назвали найважливішою в історії (фото)

Шотландські археологи розкопали стародавню дорогу віком 2000 років, побудовану ще за часів Римської імперії. Вона є важливою спадщиною минулого Шотландії.

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Поблизу міста Стерлінг, Шотландія, виявлено римську дорогу 2000-річної давнини. Її побудували римські війська під командуванням генерала Юлія Агріколи в 1 столітті нашої ери, пише Arkeonews.

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Це був важливий маршрут, який мав з'єднати її з бродом для переправи через річку Форт. Знайдену дорогу активно використовували римляни у 2 і 3 століттях нашої ери, зокрема для нових вторгнень до Шотландії під час правління таких імператорів, як Антонін та Север.

Стародавня дорога мала стратегічне значення для військових кампаній. Вона забезпечувала доступ до Нагір'я і дозволяла переправлятися через річку Форт, водночас знаходячись відносно близько до Стерлінга, колишньої столиці Шотландії.

На фото доктор Мюррей Кук (внизу ліворуч) та інші учасники розкопок із залишками давньоримської дороги Фото: Stirling Council

Мюррей Кук, археолог Ради Стерлінга, який керував розкопками, описав цю знахідку як "найважливішу дорогу в історії Шотландії". Історичне значення цієї дороги справді надзвичайне, адже вона дозволяє нам пройти слідами римлян, піктів, вікінгів та відомих історичних постатей.

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Цікаво, що записи свідчать про існування броду на цьому місці ще з 1304 року, під час облоги замку Стерлінг. За цим бродом стежили шпигуни Едуарда І, які використовували "Вовка війни" — найбільший у світі требушет. До будівництва броду біля котеджу Олд Інн, ймовірно, використовувався брід біля Камбускеннета, оскільки це було єдине місце на Форті, де можна було безпечно переправитися.

Це відкриття є свідченням багатої історії регіону Стерлінг. Як зазначив Кріс Кейн, голова Ради Стерлінга, це місто часто називають серцем Шотландії, й воно має видатну спадщину, що сягає тисячоліть.

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