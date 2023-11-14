Неочікувана знахідка: індійський фермер знайшов скарб з 832 монет португальської епохи (фото)

Займаючись господарством, індійський фермер виявив скарб монет, що датуються XVI-XVII століттями. Ця знахідка датується португальським правлінням у Гоа.

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У регіоні Саттарі, штат Гоа, Індія, фермер нещодавно натрапив на цікаву пам'ятку історії. Вішну Шрідхар Джоші, прополюючи бур'яни на своїй плантації кеш'ю, відкопав горщик, закопаний у землю. Всередині було 832 мідні монети, які, як вважають, датуються XVI-XVII століттям, часом португальського правління в Гоа, пише Arkeonews.

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Джоші, усвідомлюючи історичне значення своєї знахідки, передав монети команді державних археологів. Відділ археології Гоа, який зараз очолює директор Нілеш Фал Десаї, готується застосувати радіовуглецевий аналіз, щоб визначити точний вік та історичний контекст цих стародавніх монет.

Десаї висловив своє захоплення, заявивши: "Виявлено скарб. Монети пов’язані з історією колишніх королівств Гоа та людей того часу. На перший погляд, монети XVI або XVII століття".

Цей скарб складається з 832 мідних монет, які дозволяють зазирнути в минуле, коли Гоа був португальською колонією з 1510 по 1961 рік Фото: The Indian Express

Цей скарб складається з 832 мідних монет, які дозволяють зазирнути в минуле, коли Гоа був португальською колонією з 1510 по 1961 рік. Гоа, колись завойований Афонсу де Альбукерке, відігравав вирішальну роль як торговий вузол для східної торгівлі спеціями. Протягом 450 років він був столицею всієї Португальської імперії на схід від мису Доброї Надії.

Ймовірно, ці монети викарбували в перші роки португальського панування. Доктор Нілеш Фал Дессаї заявив: "На деяких монетах на одному боці є хрест і літери, які можна інтерпретувати як ініціали короля, за часів правління якого ці монети, можливо, перебували в обігу".

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Значення цього скарбу посилюється його розташуванням на шляху, що історично з'єднував Британську Індію з Португальською Індією. Монети можуть збагатити наше розуміння історичних зв'язків та економічних обмінів, що відбувалися вздовж цього ключового маршруту.

Згідно з індійським законодавством, знахідка таких скарбів підпадає під юрисдикцію уряду, оскільки вони є державною власністю. Це зобов'язує людей, які випадково натрапляють на такі історичні скарби, повідомляти владу про свої знахідки.

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