Неожиданная находка: индийский фермер нашел клад из 832 монет португальской эпохи (фото)

Занимаясь хозяйством, индийский фермер обнаружил клад монет, датируемых XVI-XVII веками. Эта находка относится ко времени португальского правления в Гоа.

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В регионе Саттари, штат Гоа, Индия, фермер недавно наткнулся на интересный памятник истории. Вишну Шридхар Джоши, пропалывая сорняки на своей плантации кешью, откопал горшок, закопанный в землю. Внутри было 832 медные монеты, которые, как полагают, датируются XVI-XVII веком, временем португальского правления в Гоа, пишет Arkeonews.

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Джоши, осознавая историческое значение своей находки, передал монеты команде государственных археологов. Отдел археологии Гоа, который сейчас возглавляет директор Нилеш Фал Десаи, готовится применить радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст и исторический контекст этих древних монет.

Десаи выразил свой восторг, заявив: "Обнаружен клад. Монеты связаны с историей бывших королевств Гоа и людей того времени. На первый взгляд, монеты XVI или XVII века".

Этот клад состоит из 832 медных монет, которые позволяют заглянуть в прошлое, когда Гоа был португальской колонией с 1510 по 1961 год Фото: The Indian Express

Этот клад состоит из 832 медных монет, которые позволяют заглянуть в прошлое, когда Гоа был португальской колонией с 1510 по 1961 год. Гоа, когда-то завоеванный Афонсу де Альбукерке, играл решающую роль как торговый узел для восточной торговли специями. В течение 450 лет он был столицей всей Португальской империи к востоку от мыса Доброй Надежды.

Вероятно, эти монеты отчеканили в первые годы португальского господства. Доктор Нилеш Фал Дессаи заявил: "На некоторых монетах на одной стороне есть крест и буквы, что можно интерпретировать как инициалы короля, во времена правления которого эти монеты, возможно, находились в обращении".

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Значение этого сокровища усиливается его расположением на пути, который исторически соединял Британскую Индию с Португальской Индией. Монеты могут обогатить наше понимание исторических связей и экономических обменов, происходивших вдоль этого ключевого маршрута.

Согласно индийскому законодательству, находка таких сокровищ подпадает под юрисдикцию правительства, поскольку они являются государственной собственностью. Это обязывает людей, которые случайно наталкиваются на такие исторические сокровища, сообщать властям о своих находках.

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