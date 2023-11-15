В столице Хеттского царства нашли уникальный 2800-летний артефакт из слоновой кости (фото)

Древний город Хаттуса имеет важное историческое значение. Его знаменитые клинописные таблички, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, представляют древнейший из известных индоевропейских языков.

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В древнем городе Хаттуса в Турции сделали удивительное открытие, которое проливает свет на богатое художественное наследие. Эта замечательная находка — изделие из слоновой кости, украшенное сложными узорами, — найдена во время археологических раскопок под руководством профессора Андреаса Шахнера и его команды из Немецкого археологического института, пишет Arkeonews.

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Древний город Хаттуса, некогда столица Хеттской империи в бронзовом веке около 2000 года до н. э., имеет важное историческое значение. Его знаменитые клинописные таблички, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, представляют древнейший из известных индоевропейских языков.

Раскопки, начавшиеся 116 лет назад в древнем городе Хаттуса, продолжаются до сих пор. Это изделие из слоновой кости размером около 30 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину может похвастаться изысканным мастерством исполнения: на блестящем фоне изображены сфинкс, лев и две фигуры Дерева жизни.

На изделии изображены сфинкс, лев и две фигуры Дерева жизни Фото: Kemal Ceylan/AA

Что делает находку по-настоящему важной, так это ее редкость. По словам профессора Шахнера, этот артефакт не похож ни на что, найденное ранее в этом регионе. Его детальные сцены и сложное мастерство исполнения дают уникальное представление о культурных и художественных связях между Юго-Восточной Анатолией и регионами Юго-Запада и Греции в течение первого тысячелетия до нашей эры.

Значение этой находки выходит за пределы ее эстетической ценности. Благодаря детальным научным исследованиям, что сейчас продолжаются, учение стремятся разгадать больше о художественных влияниях и культурных обменах, которые преобладали в ту эпоху.

Профессор Шахнер предположил, что в свое время артефакт из слоновой кости мог служить украшением для деревянной шкатулки или мебели. Несмотря на некоторые повреждения на правой и левой сторонах, верхняя и нижняя части остаются в своем первоначальном состоянии, намекая на то, что изделие могло быть больше по размерам.

После завершения научного анализа изделие из слоновой кости найдет свое место в экспозиции музея, где общественность сможет полюбоваться этим древним шедевром. Это открытие обещает не только обогатить наше понимание прошлого, но и предложить ощутимую связь с художественным блеском прошлой эпохи.

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