В Турции нашли Мать Богов: расшифрована 2600-летняя надпись на "львиной скале"

Надпись на древнем памятнике является предметом споров еще с XIX века.

Археологу удалось расшифровать древнюю надпись, которая едва сохранилась до наших дней. Надпись была высечена на памятнике в Турции, которому 2600 лет, пишет LiveScience.

На памятнике выгравированы изображения львов и сфинксов, он известен как Арслан Кая, что в переводе с турецкого языка означает "львиная скала". Надпись, которую удалось расшифровать эксперту, является именем "Матеран", богини фригийцев. Ее прославляли на территории современной Турции примерно с 1200 по 600 год до н. э.

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Фригийцы также звали свою богиню "просто как Мать", говорит профессор древнегреческой истории и археологии в Университете штата Пенсильвания Марк Манн, который расшифровал древнюю надпись.

Богиня Матеран также встречается и в других древних культурах.

"Греки звали ее как Мать Богов, а римляне называли "Magna Mater" или Великая Мать", — подчеркивает Манн.

Во времена строительства памятника, этой частью современной Турции могло править царство Лидия, которое также поклонялось Матеран.

Древний памятник со львами был сильно поврежден временем и грабителями, из-за чего надпись было крайне сложно прочитать. По словам исследователя, надпись на этом памятнике является предметом споров еще с XIX века.

Для того, чтобы поставить точку в спорах, Манн сделал подробные снимки надписи с хорошим освещением и сравнил их с более старыми фотографиями памятника.

"Многое зависит от хорошего освещения при съемке", — добавляет автор исследования.

Он считает вполне логичным, что памятник носит имя Матеран, так как на нем присутствуют изображения самой богини. Профессор считает, что высеченное имя Матеран было частью более длинной надписи, которое объясняло, кто заказал надпись и кем была Матеран.

Стилистические детали надписи говорят о том, что она была сделана в первой половине или в середине VI века до н. э.

Напомним, ученые нашли 3200-летнюю "проклятую скрижаль", что может содержать самую древнюю надпись имени Бога. В Израиле исследователи нашли древнюю табличку из свинца, на которой записаны проклятия. Несмотря на удивительный возраст, она имеет еще одну особенность — на ней написано имя Бога.