У Туреччині знайшли Матір Богів: розшифровано 2600-річний напис на "левовій скелі"

Напис на стародавньому пам'ятнику є предметом суперечок ще з XIX століття.

Археологу вдалося розшифрувати стародавній напис, який ледь зберігся до наших днів. Текст було висічено на пам'ятнику в Туреччині, якому 2600 років, пише LiveScience.

На пам'ятнику вигравіюване зображення левів і сфінксів, він відомий як Арслан Кая, що в перекладі з турецької мови означає "левова скеля". Напис, який вдалося розшифрувати експерту, є ім'ям "Матеран", богині фригійців. Її прославляли на території сучасної Туреччини приблизно з 1200 по 600 рік до н. е.

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Фригійці також звали свою богиню "просто як Мати", каже професор давньогрецької історії та археології в Університеті штату Пенсільванія Марк Манн, який розшифрував стародавній напис.

Богиня Матеран також зустрічається і в інших стародавніх культурах.

"Греки звали її як Матір Богів, а римляни називали "Magna Mater" або Велика Мати", — наголошує Манн.

За часів будівництва пам'ятника, цією частиною сучасної Туреччини могло правити царство Лідія, яке також поклонялося Матеран.

Стародавній пам'ятник із левами був сильно пошкоджений часом і грабіжниками, через що напис було вкрай складно прочитати. За словами дослідника, напис на цьому пам'ятнику є предметом суперечок ще з XIX століття.

Для того, щоб поставити крапку в суперечках, Манн зробив докладні знімки напису з гарним освітленням і порівняв їх зі старішими фотографіями пам'ятника.

"Багато що залежить від хорошого освітлення під час зйомки", — додає автор дослідження.

Він вважає цілком логічним, що пам'ятник має ім'я Матеран, оскільки на ньому присутні зображення самої богині. Професор вважає, що висічене ім'я Матеран було частиною більш довгого напису, який пояснював, хто замовив напис і ким була Матеран.

Стилістичні деталі напису говорять про те, що його було зроблено в першій половині або в середині VI століття до н. е.

Нагадаємо, вчені знайшли 3200-річну "прокляту скрижаль", що може містити найдавніший напис імені Бога. В Ізраїлі дослідники знайшли стародавню табличку зі свинцю, на якій записані прокляття. Попри дивовижний вік, вона має ще одну особливість — на ній написано ім'я Бога.