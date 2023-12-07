Ученые нашли 3200-летнюю "проклятую скрижаль", что может содержать самую древнюю надпись имени Бога (фото)
В Израиле исследователи нашли древнюю табличку из свинца, на которой записаны проклятия. Несмотря на удивительный возраст, она имеет еще одну особенность — на ней написано имя Бога.
На Западном берегу реки Иордан археологи нашли свинцовую табличку размером с почтовую марку, которая может содержать древнейшую надпись на иврите, обозначающую Бога: Яхве. Небольшой артефакт, которому более 3200 лет, содержит текст, призывающий Божье проклятие на тех, кто нарушает свое слово, пишет Daily Mail.
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Если эта находка будет подтверждена будущими исследованиями, она превзойдет на 2 тысячи лет предыдущую древнейшую находку — плиту-стелу Меша, датированную 840 годом до нашей эры.
Табличку нашли на библейской горе Эвал, месте, которое в древних писаниях ассоциируется с Землей Обетованной. Это историческое сокровище обнаружили во время раскопок, связанных с бегством израильтян из древнего Египта.
Согласно Священному Писанию, Моисей должен был построить жертвенник на горе Евал, но из-за своего бунта не смог войти в Обетованную Землю. Считается, что его преемник Иисус Навин построил жертвенник, который восстановил Завет.
Скрижаль, составленная как крошечный двухстраничный буклет, содержит 48 букв, состоящих из 14 слов. На ней содержится проклятие, обращающееся к Яхве, используя термин "арур", что означает "проклятый".
Интригует то, что надпись сделана в разных направлениях, что было характерно для того времени. Химический анализ показал, что свинец, использованный в табличке, происходит из рудника в Эгейском море, Греция, который работал во время ее создания.
Проклятие на табличке резонирует с Бытие 9:6: "Кто выльет кровь человеческую из человека, то излита будет его кровь". Питер Герт ван дер Веен, участвовавший в открытии, обратил внимание на симметрию в написании, предполагая хиастический параллелизм.
Однако не все археологи убеждены в этом. Недавнее исследование предложило альтернативную теорию, согласно которой табличку использовали как рыболовную приманку, указывая на травление, вызванное выветриванием, а не на преднамеренные надписи.
Несмотря на дискуссии, находка намекает на древнееврейское присутствие на горе Эвал, что согласуется с библейскими рассказами. Уникальные особенности таблички бросают вызов традиционным хронологическим рамкам, открывая новые пути для понимания древнееврейской письменности. Если эта находка подтвердится, она может изменить наше понимание раннееврейской культуры и религиозных практик.Важно
Поскольку исследователи продолжают разгадывать тайны этой древней таблички, она поднимает вопрос о более широком историческом контексте и эволюции письменности. Потенциальные последствия выходят за пределы археологии, предлагая понимание культурного и религиозного ландшафта того времени.
Открытие этой древней таблички с древнееврейской надписью позволяет заглянуть в далекое прошлое. Хотя среди археологов продолжаются дебаты, последствия являются глубокими. Будь то реликвия проклятий или инструмент для рыбалки, табличка добавляет увлекательную главу к постоянному исследованию древних корней человечества.
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