В Турции археологи нашли уникальный артефакт: таких в мире всего 23 (фото)

В Турции археологи обнаружили древние артефакты, которым почти 800 лет. Среди находок — целебная чаша, похожих на которую крайне мало.

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Во время раскопок в Хасанкейфе, одном из древнейших поселений в Батмане, Турция, исследователи обнаружили 800-летние артефакты. Среди этих находок — древняя целебная чаша и два кольца для стрельбы из лука под названием зихгир, изготовленные из агата и кости. Их использовали лучники в средневековые времена, пишет Arkeonews.

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Это открытие, сделанное во время пятого сезона раскопок в этом районе, проливает свет на уникальные аспекты истории Хасанкейфа. По словам доцента доктора Эрдала, в мире существует всего 22 такие чаши, и теперь Хасанкейф может похвастаться 23-й из них. Целебная чаша, изготовленная из бронзы и украшенная талисманами, печатями и стихами, связана с практиками народной медицины средневекового исламского мира.

Предназначением целебной чаши было защитить человека от природных опасностей, таких как укусы собак, змей и скорпионов. В народной медицине она служила средством защиты для тех, кто пострадал от этих животных. Эрдал подчеркнул важность понимания таких артефактов в рамках народной медицины, распространенной в исламской культуре.

Предназначением целебной чаши было защитить человека от природных опасностей, таких как укусы собак, змей и скорпионов Фото: АА

Интересно, что примеры подобных целебных чаш, найденных в Хасанкейфе, можно увидеть в таких музеях, как Дворец-музей Топкапы, Музей Кайсери и Музей Стамбульского столичного муниципалитета. Целебная чаша, рассматриваемая в контексте народной медицины, отражает исламские культурные практики, связанные с заклинаниями, амулетами и талисманами.

Кроме целебной чаши, исследователи нашли два зихгиры — кольца для стрельбы из лука, изготовленные из агата и кости. Эти перстни, которые не встречались во время предыдущих раскопок, имеют важное значение, особенно учитывая то, что один из них найден вблизи святыни. Эти кольцеобразные инструменты, которые надевали на палец во время стрельбы из лука, предотвращали повреждение пальцев тетивой лука.

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Артефакты передали в дирекцию музея Хасанкейфа для сохранения. Эта замечательная находка не только обогащает наше понимание истории Хасанкейфа, но и дает представление о древних практиках и верованиях, показывая практическое применение этих артефактов в народной медицине и стрельбе из лука.

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