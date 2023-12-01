Археологи наконец-то "откроют" тайные двери внутри пирамиды Хеопса: куда они приведут (фото)

Тайны, скрывающиеся за тремя загадочными дверями внутри единственного из Семи чудес света, которое сохранилось до наших дней, теперь можно будет увидеть.

Related video

В глубине древней пирамиды Хеопса спрятана тройка таинственных дверей, скрывающих секреты, которые веками озадачивают экспертов. Известный археолог Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, начинает миссию, которая имеет целью выяснить, куда ведут эти двери, пишет The Sun.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

5 декабря Хавасс возглавит команду археологов, которые разгадают тайну, скрытую за этой каменной дверью.

Он сказал: "Я думаю, что до сих пор тайные двери, которые я нашел внутри Великой пирамиды, действительно являются открытием, что задает много вопросов и требует много ответов. Внутри пирамиды Хеопса я нашел так называемых три двери".

Первая дверь находится у южного входа во вторую камеру и имеет две медные ручки. Удивительно, но за этой первой дверью находится вторая, обнаруженная всего на 21 сантиметр дальше. Кроме того, в северном туннеле команда наткнулась на третью дверь, так же украшенную двумя медными ручками.

Туннели, обозначенные цифрой 7, заканчиваются тайными "дверями" Фото: Wikimedia Commons

Сделано много попыток изучить детальнее эти двери, но так и не удалось разгадать их назначение или то, что за ними. Специалисты даже просверлили небольшое отверстие в первой южной двери, чтобы вставить камеру на зонде. Именно так им удалось обнаружить, что за этими находятся еще одни двери.

Хавасс рассказал: "Это действительно одна из самых удивительных вещей, которая заставляет меня задавать много вопросов и ждать много ответов". Он добавил, что надеется "впервые раскрыть тайну Великой пирамиды".

Важно

От Фаюма до Гизы: ученые нашли способ, которым построили египетские пирамиды (фото)

Большая пирамида, также известная как пирамида Хуфу, построена примерно в 2570 году до н. э. как место отдыха фараона Хуфу. В ее пределах находятся три камеры, в частности, где эти загадочные двери расположены в двух противоположных шахтах.

Пытаясь расшифровать эту тайну, Хавасс ранее предложил несколько возможных теорий. Он предположил, что если южная шахта открывается наружу, то она могла служить символической дверью для путешествия фараона в потусторонний мир.

Однако, если она запечатана, это может быть связано с древними текстами о том, как Хуфу искал божественных указаний для проектирования пирамиды.

Будущая миссия имеет целью пролить свет на эти тайны, потенциально открывая ключ к пониманию назначения этих дверей.

Ранее Фокус писал, что новые заявления о 27-тысячелетней индонезийской пирамиде разжигают жаркие споры.

А также мы рассказывали, какой народ первым начал возводить пирамиды.