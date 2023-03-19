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Технологии и наука

Тайная комната под пирамидой Хеопса. Ученая из Украины рассказала, как удалось сделать открытие

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Фото: Коллаж Focus.ua | Внутри пирамиды Хеопса есть тайная комната. Ученая из Украины, участница проекта ScanPyramids Ольга Попович, — одна из тех, кто сумел ее найти

Исследователи наконец-то смогли подтвердить, что с северной стороны пирамиды Хеопса находится тайная комната. Эксперт Ольга Попович, которая представляет Украину в международной команде археологов, рассказала Фокусу, как ученые нашли возле гробницы фараона тайный коридор длиной 9 метров.

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Пирамиды Гизы — комплекс древних памятников, который тысячи лет назад построили древние египтяне. Самая высокая и самая загадочная из них, пожалуй, пирамида Хеопса (Хуфу). Она же — единственное уцелевшее из Семи чудес Древнего мира.

Недавно исследователям удалось обнаружить в Великой пирамиде Гизы тайную комнату. Ширина помещения около 2,1 м, а длина — 9,1 м. И это, больше, чем ученые допускали ранее на основе результатов сканирования.

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Фокус решил подробнее узнать о том, как исследуют масштабные сооружения, сохранившиеся со времен Древнего Египта. Наша собеседница — эксперт Ольга Попович, которая участвует в проекте ScanPyramids. Исследовательница родом из Ивано-Франковска и представляет Украину в международной команде, которая изучает тайны египетских пирамид.

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В международную команду вошли археологи из Германии, Египта, Италии, США, Мексики, Франции, а теперь и из Украины
Фото: Ольга Попович

Как давно вы интересуетесь археологией? Почему выбрали именно эту науку? Что вас к ней привело или вдохновило?

По образованию я — инженер по неразрушающему контролю (контроль надежности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа — ред.). Бакалавриат, магистратуру окончила по специальности "Приборы и методы контроля и определения состава веществ", защитила кандидатскую диссертацию. Применить свои знания для исследования объектов культурного наследия и присоединиться к команде профессионалов проекта ScanPyramids я смогла благодаря стипендиальной программе Технического университета Мюнхена (ТУМ). В июле я участвовала в ней, как свободная слушательница, а уже в октябре 2022 года, подписав рабочий контракт с ТУМ, я стала его проектным менеджером.

Работа со столь важным памятником культурного наследия, одним из Семи чудес света, принесла мне огромное удовольствие и вдохновила продолжение научной работы по использованию неразрушающего контроля для исследования объектов культурного наследия.

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Археологи проекта ScanPyramids работают по трем направлениям: ультразвуковые исследования, радар и электрорезистивная томография
Фото: Ольга Попович

Как вам удалось попасть в международную команду археологов? Было ли трудно найти общий язык с участниками или сразу поняли, что вы "на одной волне"?

Наша команда действительно многонациональная, в нее входят представители Германии, Египта, Италии, США, Мексики, Франции и других стран, а теперь я могу гордо сказать, что участвует и Украина. Работать очень комфортно, каждый участник уникален и имеет специальные навыки и умения, а вместе мы формируем команду профессионалов.

Проект ScanPyramids занимается тремя направлениями: ультразвуковые исследования, радар и электрорезистивная томография. Использование трех методов исследования позволяет подтверждать данные измерений и определять достаточно точные размеры обнаруженных аномалий внутренней структуры.

На что похожа ваша работа? Как она выглядит для человека со стороны? Есть какие-то нюансы, интересные мелочи, на которые никто бы не обратил внимания, но они действительно очень важны?

Исследовательская работа состоит из нескольких этапов: подготовка к измерениям (обзор научной литературы и публикаций, проведение цифрового моделирования, по возможности — тестирование образцов исследования), проведение измерений на объекте контроля, обработка данных (это один из самых сложных этапов, он требует времени, опыта и знаний), завершающий этап: написание отчета, подготовка публикации и формирование плана дальнейших исследований.

На каждом из этих этапов важна слаженная работа участников и ведение полевых дневников, фото- и видеофиксация важных моментов.

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"На каждом из этих этапов важна слаженная работа участников и ведение полевых дневников, фото и видео фиксация важных моментов", — говорит исследовательница Ольга Попович
Фото: Ольга Попович

Что вы почувствовали, получив видео изнутри этой тайной комнаты? Соответствовало ли увиденное вашим ожиданиям?

Вся команда с нетерпением ждала проведения эндоскопии, поскольку после обработки данных мы отчетливо видели аномалию и не могли понять, что это такое. Единственное расхождение было в четких координатах. Поэтому, когда вечером 25 февраля мы с командой получили от руководителя группы профессора Гроссе фото с эндоскопа — мы были невероятно счастливы.

Что предшествовало этому открытию? У вас были определенные идеи, теории, вы допускали, что внутри пирамиды Хеопса действительно может быть какое-то скрытое пространство? Или просто появилось такое мнение в результате исследований?

Исследования пирамиды продолжаются уже очень давно, теорий и выдумок множество. Но наша работа базировалась на реальных научных данных.

На первом этапе проекта ScanPyramids команда японских ученых провела измерения потоков мюонов, компоненты космических лучей. Японцы и смогли идентифицировать в пирамиде Хеопса большую полость. Именно это открытие послужило толчком к расширению научных исследований.

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Международная команда археологов исследовала тайную комнату в Великой пирамиде в Гизе
Фото: Ольга Попович

Как долго команда занимается исследованием пирамиды Хеопса? Каковы юридические аспекты исследования, получения разрешения?

До 2016 года египетское Министерство по делам древностей блокировало проведение любых исследований пирамид и других достопримечательностей. Наша команда присоединилась к проекту три года назад, за это время удалось провести три измерительные кампании и исследовать шеврон пирамиды, камеры фараона и царицы и соответствующие коридоры. Доступ к пирамиде удалось получить благодаря участию египетской команды, работаем мы по разрешению и под пристальным контролем министерства.

При работе с пирамидой возникает много трудностей: действует запрет наносить любые маркировки или измерительные ленты (это усложняет процесс измерения), нестабильные леса у шеврона, что требует необходимости дополнительных мер безопасности и снаряжения, сложные климатические условия внутри пирамиды (температура воздуха более 24 градусов и влажность выше 80%), а также чрезмерный доступ туристов к одной из камер.

Результаты исследований камер также опубликуют. Весомым преимуществом доступа к пирамиде для нашей команды было финансирование проекта ScanPyramids на средства фонда DAAD.

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Археологи исследовали Пирамиду Хеопса несмотря на многие трудности в работе
Фото: Ольга Попович

Что вы думаете о погребении Клеопатры? Ведутся разговоры о том, что есть несколько коридоров, которые могут вести к гробнице легендарной царицы — это правда? Или всего лишь легенды и истории?

Результаты исследований камеры царицы, а также ведущего к камере коридора тоже многообещающие, их опубликуют позже — но пока эта информация конфиденциальна.

Каковы следующие стадии исследования обнаруженной тайной комнаты? Связаны ли они с коридором? Или это будут другие части пирамиды?

В настоящее время мы ждем подтверждения продолжения финансирования проекта. В наших планах есть исследования обнаруженной комнаты, а также других камер и Большой галереи, поскольку у пирамиды есть еще большое количество загадок и неизвестностей.

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Ольга Попович: "Моя мечта, как ученого, реализовывать современные, основательные исследования, развиваться и достойно представлять Украину"
Фото: Ольга Попович

Каково ваше мнение о развитии археологии и вообще археологической деятельности в Украине?

Я не специалист в археологии, но могу сказать наверняка, что исследование объектов культурного наследия — это как неразведанная земля, невероятный потенциал. Но наши ученые за неимением финансирования, а соответственно, и современного оборудования, не имеют возможности проводить актуальные исследования. Именно поэтому сейчас я стараюсь найти как можно больше возможностей для развития международных коопераций в области науки. Если специалисты из Украины получат доступ к международным проектам, то смогут не только продвинуть собственные исследования, но и продемонстрировать всему миру наши культурные достижения.

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