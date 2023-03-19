Таємна кімната під пірамідою Хеопса. Вчена з України розповіла, як вдалося зробити відкриття

Дослідники змогли підтвердити, що з північного боку піраміди Хеопса знаходиться таємна кімната. Фахівчиня Ольга Попович, яка представляє Україну в міжнародній команді археологів, розповіла Фокусу, як вчені знайшли біля гробниці фараона таємний коридор завдовжки 9 метрів.

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Піраміди Гізи — комплекс стародавніх пам'яток, який тисячі років тому збудували стародавні єгиптяни. Найвища і найзагадковіша з них, мабуть, піраміда Хеопса (Хуфу). Вона ж — єдине вціліле із Семи чудес Стародавнього світу.

Нещодавно дослідникам вдалося виявити у Великій піраміді Гізи таємну кімнату. Ширина приміщення близько 2,1 м, а довжина — 9,1 м. І це більше, ніж вчені припускали раніше на основі результатів сканування.

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Фокус вирішив докладно дізнатися, як досліджують масштабні споруди, що збереглися з часів Стародавнього Єгипту. Наша співрозмовниця — експертка Ольга Попович, яка бере участь у проєкті ScanPyramids. Дослідниця родом з Івано-Франківська та представляє Україну в міжнародній команді, яка вивчає таємниці єгипетських пірамід.

До міжнародної команди ввійшли археологи з Німеччини, Єгипту, Італії, США, Мексики, Франції, а тепер і з України Фото: Ольга Попович

Як давно ви цікавитеся археологією? Чому вибрали саме цю науку? Що вас до неї призвело чи що надихнуло?

За освітою я інженер з неруйнівного контролю (контроль надійності основних робочих властивостей і параметрів об'єкта або окремих його елементів/вузлів, що не вимагає виведення об'єкта з роботи або його демонтажу — ред.). Бакалаврат, магістратуру закінчила за спеціальністю "Прилади та методи контролю та визначення складу речовин", захистила кандидатську дисертацію. Застосувати свої знання для дослідження об'єктів культурної спадщини та приєднатися до команди професіоналів проєкту ScanPyramids я змогла завдяки стипендіальній програмі Технічного університету Мюнхена (ТУМ). У липні я брала у ній участь як вільна слухачка, а вже у жовтні 2022 року, підписавши робочий контракт із ТУМ, стала проєктним менеджером.

Робота з такою важливою пам'яткою культурної спадщини, одним із Семи чудес світу, принесла мені величезне задоволення і надихнула на продовження наукової роботи з використання неруйнівного контролю для дослідження об'єктів культурної спадщини.

Археологи проєкту ScanPyramids працюють за трьома напрямками: ультразвукові дослідження, радар та електрорезистивна томографія Фото: Ольга Попович

Як вам удалося потрапити до міжнародної команди археологів? Чи було важко порозумітися з учасниками, чи відразу зрозуміли, що ви "на одній хвилі"?

Наша команда справді багатонаціональна, до неї входять представники Німеччини, Єгипту, Італії, США, Мексики, Франції та інших країн, а тепер я можу гордо сказати, що бере участь і Україна. Працювати дуже комфортно, кожен учасник унікальний та має спеціальні навички та вміння, а разом ми формуємо команду професіоналів.

Проєкт ScanPyramids займається трьома напрямками: ультразвукові дослідження, радар та електрорезистивна томографія. Використання трьох методів дослідження дозволяє підтверджувати дані вимірювань та визначати досить точні розміри виявлених аномалій внутрішньої структури.

На що схожа ваша робота? Як вона виглядає для людини зовні? Чи є якісь нюанси, цікаві дрібниці, на які ніхто б не звернув уваги, але вони справді дуже важливі?

Дослідницька робота складається з кількох етапів: підготовка до вимірювань (огляд наукової літератури та публікацій, проведення цифрового моделювання, наскільки можливо — тестування зразків дослідження), проведення вимірювань на об'єкті контролю, обробка даних (це один із найскладніших етапів, він вимагає часу, досвіду та знань), завершальний етап: написання звіту, підготовка публікації та формування плану подальших досліджень.

На кожному з цих етапів важлива злагоджена робота учасників та ведення польових щоденників, фото- та відеофіксація важливих моментів.

"На кожному з цих етапів важлива злагоджена робота учасників та ведення польових щоденників, фото та відео фіксація важливих моментів", — каже дослідниця Ольга Попович Фото: Ольга Попович

Що ви відчули, отримавши відео зсередини цієї потаємної кімнати? Чи відповідало побачене вашим очікуванням?

Вся команда з нетерпінням чекала на проведення ендоскопії, оскільки після обробки даних ми чітко бачили аномалію і не могли зрозуміти, що це таке. Єдине розходження було у чітких координатах. Тому коли ввечері, 25 лютого, ми з командою отримали від керівника групи професора Гроссе фото з ендоскопа — були неймовірно щасливі.

Що передувало цьому відкриттю? У вас були певні ідеї, теорії, ви припускали, що всередині піраміди Хеопса справді може бути якийсь прихований простір? Чи просто виникла така думка в результаті досліджень?

Дослідження піраміди продовжуються вже дуже давно, теорій та вигадок безліч. Але наша робота базувалася на реальних наукових даних.

На першому етапі проєкту ScanPyramids команда японських вчених провела вимірювання потоків мюонів, це компоненти космічних променів. Японці й змогли ідентифікувати у піраміді Хеопса більшу порожнину. Саме це відкриття послужило поштовхом до розширення наукових досліджень.

Міжнародна команда археологів досліджувала таємну кімнату у Великій піраміді Гізи Фото: Ольга Попович

Як довго команда займається дослідженням піраміди Хеопса? Які юридичні аспекти дослідження, отримання дозволу?

До 2016 року єгипетське Міністерство у справах старожитностей блокувало проведення будь-яких досліджень пірамід та інших визначних пам'яток. Наша команда приєдналася до проєкту три роки тому, за цей час вдалося провести три вимірювальні кампанії та дослідити шеврон піраміди, камери фараона та цариці і відповідні коридори. Доступ до піраміди вдалося отримати завдяки участі єгипетської команди, працюємо ми з дозволу та під пильним контролем міністерства.

Під час роботи з пірамідою виникає багато труднощів: діє заборона наносити будь-які маркування або вимірювальні стрічки (це ускладнює процес вимірювання), нестабільне риштування біля шеврона, що потребує необхідності додаткових заходів безпеки та спорядження, складні кліматичні умови всередині піраміди (температура повітря понад 24 градуси та вологість вище за 80%), а також надмірний доступ туристів до однієї з камер.

Результати досліджень камер також опублікують. Важливою перевагою доступу до піраміди для нашої команди було фінансування проєкту ScanPyramids коштом фонду DAAD.

Археологи досліджували піраміду Хеопса попри багато труднощів у роботі Фото: Ольга Попович

Що ви думаєте про поховання Клеопатри? Точаться розмови про те, що є кілька коридорів, які можуть вести до гробниці легендарної цариці, чи це правда? Чи лише легенди та історії?

Результати досліджень камери цариці, а також коридору, що веде до камери, теж багатонадійні, їх опублікують пізніше — але поки ця інформація конфіденційна.

Які такі стадії дослідження виявленої таємної кімнати? Чи пов'язані вони з коридором? Чи це будуть інші частини піраміди?

Зараз ми чекаємо на підтвердження продовження фінансування проєкту. В наших планах є дослідження виявленої кімнати, а також інших камер та Великої галереї, оскільки піраміда Хеопса ховає ще багато загадок і невідомих речей.

Ольга Попович: "Моя мрія, як вченого, реалізовувати сучасні, ґрунтовні дослідження, розвиватися та гідно представляти Україну" Фото: Ольга Попович

Якою є ваша думка про розвиток археології та взагалі археологічної діяльності в Україні?

Я не фахівець в археології, але можу сказати, що дослідження об'єктів культурної спадщини — це як нерозвідана земля, неймовірний потенціал. Але наші вчені через брак фінансування, а відповідно, і сучасного обладнання, не мають можливості проводити актуальні дослідження. Саме тому зараз я намагаюся знайти якнайбільше можливостей для розвитку міжнародних кооперацій у галузі науки. Якщо фахівці з України матимуть доступ до міжнародних проєктів, то зможуть не лише просунути власні дослідження, а й продемонструвати всьому світу наші культурні здобутки.

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