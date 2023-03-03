Знайдено таємну кімнату під пірамідою Хеопса: за 4,5 тис. років туди ще не ступала нога людини

Дослідники використали невеличку камеру, щоб дослідити приміщення, де ще не ступала нога людини. Результати показали, що Піраміди Гізи все ще приховують незвідане.

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Археологи нарешті змогли підтвердити, що під північною стороною Піраміди Хеопса, знаходиться таємна кімната. Її вдалося виявити за допомогою сканування мюонної радіографії космічними променями та використання ендоскопічної камери. І ця дивовижна знахідка ще раз підтверджує, що найбільша і найстаріша з усіх Пірамід Гізи все ще може розповісти свої таємниці, пише Express.

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Геофізик та професор з Технічного університету Мюнхена Крістіан Гроссе сказав: "Те, що ми виявили кімнату в піраміді — це щось неймовірне. Але той факт, вона досить великих розмірів, щоб вмістити кількох людей, робить її ще загадковішою та важливішою".

Ширина приміщення близько 2,1 м, а довжина 9,1 м, що дещо більше, ніж вважалося раніше на основі результатів сканування. Дослідники висувають теорію, що вона потрібна для зменшення тиску з розташованих нижче камер.

Такі ж приміщення можна зустріти над поховальною кімнатою царя Хуфу, а ще у піраміді в Мейдумі — єгипетській піраміді, яка розташована по дорозі в Файюм, приблизно за 100 км на південь від Каїра.

[ + – ] Піраміда в Мейдумі — єгипетська піраміда, розташована по дорозі в Файюм, приблизно за 100 км на південь від Каїра Фото: Вікіпедія

Якщо взяти до уваги ймовірне призначення приміщення, а також відсутність будь-яких слідів та ознак діяльності, то всередину протягом 4,5 тис. років не ступала жодна нога людини.

За словами Мустафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради старожитностей Єгипту, про існування цієї кімнати дослідники підозрювали ще з 1962 року.

Над самим входом до піраміди знаходяться викладені камені у вигляді шестикутника. Таку технологію використовують задля покращення міцності структури та її стійкості у приміщеннях, де є стелі. Це зі свого боку давало натяки на існування ще одної прихованої кімнати саме тут.

[ + – ] Прихована кімата (червона) знаходиться під входом Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Професор Гроссе додав: "Піраміди є об'єктом Всесвітньої спадщини. Через це ми мусимо дуже бережно та обережно досліджувати піраміду, щоб не зробити ніяких помилок. Саме через це ми працюємо, використовуючи радари та ультразвукові вимірювальні прилади, які не приносять шкоди та руйнувань, а іноді навіть не потрібні безпосередні контакти зі спорудою".

[ + – ] Виявлення таємної кімнати Фото: ScanPyramids

Після того, як команді вдалося виявити приміщення, дослідники встановили ендоскопічну камеру між каменями ззовні. Потрапивши всередину піраміди, вона опинилася в порожній прихованій кімнаті. Це зі свого боку дозволило археологам глянути на неї із середини.

А проте вивчення древньої піраміди на цьому не зупинилося. За словами археологів, їм все ще належить точно визначити призначення знайденого приміщення, а також відкрити те, що знаходиться за його задньою стінкою. І для цього вони використовуватимуть нові методи дослідження та технології.

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