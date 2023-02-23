16-метровий папірус. В Єгипті завершили реставрацію сувою із заклинаннями з "Книги мертвих"
16-метровий стародавній папірус знайшли у саркофазі в єгипетському регіоні Саккара. Папірус такого розміру та якості не знаходили вже понад століття.
Відреставрований артефакт, який датується 50 роком до н.е. і містить уривки та зображення єгипетської "Книги мертвих", тепер виставлений в Єгипетському музеї на площі Тахрір в Каїрі для загального огляду. Це дійсно неймовірний документ з глибокого минулого Єгипту, повідомляють Ancient Origins.
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Саккара це величезний некрополь давньої єгипетської столиці Мемфіса. Він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де знаходяться піраміди, поховання тварин і навіть стародавні християнські монастирі.
Як повідомляв Фокус, спочатку вчені вважали, що довжина стародавнього сувою становить лише 9 метрів, але після ретельної реставрації та перекладу в реставраційній лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі, виявилося, що його довжина сягає дивовижних 16 метрів.
Сувій названий "Папірусом Вазірі" на честь Мостафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей. Артефакт містить тексти з "Книги мертвих" свого власника Ахмосе. Його знайшли всередині однієї з 250 гробниць в Саккарі.
Ім'я Ахмосе згадується загалом 260 разів у манускрипті, написаному переважно чорним чорнилом, а деякі тексти — червоним. Сценарій містить 113 глав з "Книги мертвих", а також сцени поклоніння Ахмосе Осірісу, серед багатьох інших зображень. Сценарій, ймовірно, підготували жерці напередодні його смерті.
"Книга мертвих" — це давньоєгипетський заупокійний текст, який писали на папірусних сувоях і ховали разом із померлим у його гробниці. Тексти містять декларації, гімни та заклинання, які мали допомогти померлому зорієнтуватися у підступній подорожі до потойбічного світу. До книги також входять ілюстрації та віньєтки, які зображують подорож душі через підземний світ та різних богів і богинь, з якими небіжчик міг зустрітися на цьому шляху.
"Книга мертвих" є важливим джерелом інформації про давньоєгипетські вірування та практики, пов'язані зі смертю та потойбічним життям. Вона вважається важливим документом давньоєгипетської культури та релігії і продовжує вивчатися вченими та єгиптологами по всьому світу.
Наразі папірус є центральним елементом завершеного першого етапу реконструкції Єгипетського музею на площі Тахрір.
Ахмед Еісса, міністр туризму і старожитностей Єгипту, заявив на відкритті нещодавно відреставрованого крила, де він зараз знаходиться: "Сьогодні ми оголошуємо про завершення першого етапу реконструкції Єгипетського музею на площі Тахрір, оскільки ми даємо зрозуміти всьому світу, що Єгипетський музей на площі Тахрір продовжує розвиватися".
Зрештою, папірус стане одним з тисяч захоплюючих артефактів, які відвідувачі зможуть побачити, коли Великий єгипетський музей відкриється наприкінці 2023 року.
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