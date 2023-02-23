16-метровий папірус. В Єгипті завершили реставрацію сувою із заклинаннями з "Книги мертвих"

16-метровий стародавній папірус знайшли у саркофазі в єгипетському регіоні Саккара. Папірус такого розміру та якості не знаходили вже понад століття.

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Відреставрований артефакт, який датується 50 роком до н.е. і містить уривки та зображення єгипетської "Книги мертвих", тепер виставлений в Єгипетському музеї на площі Тахрір в Каїрі для загального огляду. Це дійсно неймовірний документ з глибокого минулого Єгипту, повідомляють Ancient Origins.

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Саккара це величезний некрополь давньої єгипетської столиці Мемфіса. Він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де знаходяться піраміди, поховання тварин і навіть стародавні християнські монастирі.

Як повідомляв Фокус, спочатку вчені вважали, що довжина стародавнього сувою становить лише 9 метрів, але після ретельної реставрації та перекладу в реставраційній лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі, виявилося, що його довжина сягає дивовижних 16 метрів.

[ + – ] Сувій названий "Папірусом Вазірі" на честь Мостафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Фото: Supreme Council of Antiquities

Сувій названий "Папірусом Вазірі" на честь Мостафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей. Артефакт містить тексти з "Книги мертвих" свого власника Ахмосе. Його знайшли всередині однієї з 250 гробниць в Саккарі.

Ім'я Ахмосе згадується загалом 260 разів у манускрипті, написаному переважно чорним чорнилом, а деякі тексти — червоним. Сценарій містить 113 глав з "Книги мертвих", а також сцени поклоніння Ахмосе Осірісу, серед багатьох інших зображень. Сценарій, ймовірно, підготували жерці напередодні його смерті.

[ + – ] Саккара це величезний некрополь давньої єгипетської столиці Мемфіса. Він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де знаходяться піраміди, поховання тварин і навіть стародавні християнські монастирі Фото: Supreme Council of Antiquities

"Книга мертвих" — це давньоєгипетський заупокійний текст, який писали на папірусних сувоях і ховали разом із померлим у його гробниці. Тексти містять декларації, гімни та заклинання, які мали допомогти померлому зорієнтуватися у підступній подорожі до потойбічного світу. До книги також входять ілюстрації та віньєтки, які зображують подорож душі через підземний світ та різних богів і богинь, з якими небіжчик міг зустрітися на цьому шляху.

"Книга мертвих" є важливим джерелом інформації про давньоєгипетські вірування та практики, пов'язані зі смертю та потойбічним життям. Вона вважається важливим документом давньоєгипетської культури та релігії і продовжує вивчатися вченими та єгиптологами по всьому світу.

[ + – ] "Книга мертвих" — це давньоєгипетський заупокійний текст, який писали на папірусних сувоях і ховали разом із померлим у його гробниці Фото: Supreme Council of Antiquities

Наразі папірус є центральним елементом завершеного першого етапу реконструкції Єгипетського музею на площі Тахрір.

Ахмед Еісса, міністр туризму і старожитностей Єгипту, заявив на відкритті нещодавно відреставрованого крила, де він зараз знаходиться: "Сьогодні ми оголошуємо про завершення першого етапу реконструкції Єгипетського музею на площі Тахрір, оскільки ми даємо зрозуміти всьому світу, що Єгипетський музей на площі Тахрір продовжує розвиватися".

[ + – ] До книги також входять ілюстрації та віньєтки, які зображують подорож душі через підземний світ та різних богів і богинь, з якими небіжчик міг зустрітися на цьому шляху Фото: Supreme Council of Antiquities

Зрештою, папірус стане одним з тисяч захоплюючих артефактів, які відвідувачі зможуть побачити, коли Великий єгипетський музей відкриється наприкінці 2023 року.

Раніше Фокус розповідав про свинцевий саркофаг, знайдений у Палестині.