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Технологии и наука

16-метровый папирус. В Египте завершили реставрацию свитка с заклинаниями из Книги мертвых

археология, находка, древние люди, исследование, древний египет
Фото: Supreme Council of Antiquities | 16-метровый древний папирус обнаружили в саркофаге в египетском регионе Саккара

16-метровый древний папирус обнаружили в саркофаге в египетском регионе Саккара. Папирус такого размера и качества не находили уже больше века.

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Отреставрированный артефакт, датируемый 50 годом до н.э. и содержит отрывки и изображения египетской Книги мертвых, теперь выставлен в Египетском музее на площади Тахрир в Каире для всеобщего обозрения. Это действительно невероятный документ из глубочайшего прошлого Египта, сообщают Ancient Origins.

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Саккара — это огромный некрополь древней египетской столицы Мемфиса. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находятся пирамиды, захоронения животных и даже древние христианские монастыри.

Как сообщал Фокус, первоначально ученые считали, что длина древнего свитка составляет всего 9 метров, но после тщательной реставрации и перевода в реставрационной лаборатории Египетского музея в Тахрире, оказалось, что его длина достигает удивительных 16 метров.

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Свиток назван "Папирусом Вазири" в честь Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей
Фото: Supreme Council of Antiquities

Свиток назван "Папирусом Вазири" в честь Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей. Артефакт содержит тексты из Фараонской книги мертвых своего владельца Ахмосе. Его обнаружили внутри одной из 250 гробниц в Саккаре.

Имя Ахмосе упоминается в общей сложности 260 раз в манускрипте, написанном преимущественно черными чернилами, а некоторые тексты — красными. Сценарий содержит 113 глав из Книги мертвых, а также сцены поклонения Ахмосе Осирису, среди многих других изображений. Сценарий, вероятно, подготовили жрецы в преддверии его смерти.

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Саккара – это огромный некрополь древней египетской столицы Мемфиса. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находятся пирамиды, захоронения животных и даже древние христианские монастыри
Фото: Supreme Council of Antiquities

Фараонова книга мертвых — древнеегипетский заупокойный текст, который писали на папирусных свитках и хоронили вместе с умершим в его гробнице. Тексты содержат декларации, гимны и заклинания, которые должны помочь умершему сориентироваться в коварном путешествии в загробный мир. В книгу также входят иллюстрации и виньетки, изображающие путешествие души через подземный мир и разных богов и богинь, с которыми покойник мог встретиться на этом пути.

Книга мертвых является важным источником информации о древнеегипетских верованиях и практиках, связанных со смертью и потусторонней жизнью. Она считается важным документом древнеегипетской культуры и религии и продолжает изучаться учеными и египтологами по всему миру.

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Фараонова книга мертвых — древнеегипетский заупокойный текст, который писали на папирусных свитках и хоронили вместе с умершим в его гробнице
Фото: Supreme Council of Antiquities

Папирус является центральным элементом завершенного первого этапа реконструкции Египетского музея на площади Тахрир.

Ахмед Эисса, министр туризма и древностей Египта, заявил на открытии недавно отреставрированного крыла, где он сейчас находится: "Сегодня мы объявляем о завершении первого этапа реконструкции Египетского музея на площади Тахрир, поскольку мы даем понять всему миру, что Египетский музей на площади Тахрир продолжает развиваться".

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В книгу также входят иллюстрации и виньетки, изображающие путешествие души через подземный мир и разных богов и богинь, с которыми покойник мог встретиться на этом пути
Фото: Supreme Council of Antiquities

В конце концов папирус станет одним из тысяч увлекательных артефактов, которые посетители смогут увидеть, когда Большой египетский музей откроется в конце 2023 года.

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