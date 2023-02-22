Таинственный артефакт: в Палестине найден "исключительный" саркофаг из свинца

2000-летний саркофаг, покрытый свинцом и датированный римской эпохой, обнаружили археологи, работающие в секторе Газа. Расположенный всего в 500 метрах от моря вдоль северного побережья Газы, саркофаг является частью большого римского некрополя, обнаруженного лишь в прошлом году.

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Проект раскопок осуществляется под наблюдением "Première Urgence Internationale", французской гуманитарной организации, поддерживающей такие проекты по сохранению культурного наследия в Газе в рамках программы INTIQAL. Также его финансирует Британский Совет, сообщают IFLScience.

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В общей сложности на некрополе площадью около 3500 квадратных метров нашли около 90 индивидуальных и коллективных захоронений, но ученые предполагают, что это особое захоронение, которое, вероятно, принадлежало выдающемуся человеку.

Как пояснил директор департамента раскопок и музеев Палестинского министерства туризма и древностей Джехад Ясин, эта теория основывается на месте захоронения. Также этот вывод подкрепляет тот факт, что в римские времена, как и в последующие века, свинцовые гробы считались "изысканным и дорогим" способом погребения, рассказала Лора Бернетт из британской программы "Перемещение древностей".

Согласно заявлению палестинского Министерства туризма и древностей саркофаг еще не открывали, так что чтобы узнать, кто именно в нем похоронен, придется подождать. В настоящее время саркофаг помещен в деревянный контейнер для дальнейшей транспортировки и изучения экспертами.

По словам Ясина, идентификация костей и анализ находки, по всей вероятности, займет около двух месяцев.

Согласно пресс-релизу министерства, состояние саркофага было "исключительным" благодаря тому, что он оставался запечатанным и закрытым в течение 2 000 лет своего пребывания под землей — об этом свидетельствуют глиняные кувшины и другие артефакты, найденные на кладбище.

Хотя сам некрополь обнаружили случайно — его нашла в 2022 году группа строителей на жилищном проекте — его существование совсем не является неожиданностью. Как важное место торговли для многих цивилизаций на протяжении истории, Газа настолько насыщена древними реликвиями, что люди почти буквально спотыкаются о них: лишь в прошлом году на фермерском поле нашли часть 4500-летней статуи ханаанской богини, а также византийскую мозаику, случайно обнаруженную во время попытки посадить дерево, о которой также писал Фокус.

Поэтому команда, занимающаяся новым открытием, говорит, что надеется найти в некрополе гораздо больше. Ведь пока для раскопок открыли всего десять захоронений — и, по словам Ясина, саркофагов, ожидающих открытия, вероятно, гораздо больше.

Ранее Фокус рассказывал о новых секретах так называемого "золотого мальчика" — мумии, которая продолжает удивлять новыми находками.