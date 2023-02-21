"Золотой мальчик" продолжает раскрывать свои секреты

Казна информации о древнеегипетских практиках захоронения — и настоящее сокровище — до недавнего времени томилась в подвалах Египетского музея в Каире. Мумию мальчика-подростка обнаружили в 1916 году на кладбище Наг-эль-Хассай на юге Египта, но ее никогда не исследовали.

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Однако новое исследование объясняет, что после повторного открытия мумии команда исследователей использовала компьютерную томографию для осмотра тела, не повредив его и даже не разворачивая. Их невероятным открытием стало то, что его похоронили с 49 амулетами из золота и других драгоценных материалов, а также золотой маской. Теперь его называют "золотым мальчиком", сообщают Grunge.

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Кладбище Наг-эль-Хассай использовалось примерно между 332 г. до н.э. и 30 г. до н.э. Исследователи предполагают, что "золотой мальчик" умер около 2300 лет назад в возрасте примерно 14 или 15 лет. Эта оценка основывается на сращении его костей и том, что на момент смерти у него еще не прорезались зубы мудрости.

Интересно, что они обнаружили, что мальчик не был обрезан, как большинство древних египтян. Это может означать, что он был иностранцем, возможно персом, нубийцем или греком. Ученые отмечают, что на его внешнем гробу были греческие буквы. Однако, по словам греческого репортера, его семья могла просто не придерживаться типичных культурных практик, как уже писал Фокус.

Захоронение "золотого мальчика"

[ + – ] "Золотой мальчик" был завернут в папоротник: у древних египтян были священные ассоциации с некоторыми растениями и цветами Фото: Emils Vanags/Shutterstock

Доктор Сахар Салим, профессор радиологии в Каирском университете, написала исследование о "золотом мальчике". Она описала процесс бальзамирования, который пережило тело: "Во время мумификации бальзамировщики молились и читали стихи из "Книги мертвых", помещая амулеты внутрь мумии или между обертками". Она также объяснила другие вещи, которые ее команда обнаружила при исследовании тела. "Золотой мальчик" был завернут в папоротник: по ее словам, древние египтяне имели священные ассоциации с некоторыми растениями и цветами.

Мальчик был обут в белые сандалии, которые, согласно древнеегипетской традиции, позволяли ему выйти из гроба в загробном мире. По словам Салим белый цвет ассоциировался с набожностью и чистотой. Однако египетские королевские особы, как правило, скрывались в золотых сандалиях. Поскольку мальчик похоронен с сокровищами, а не в золотых сандалиях, это свидетельствует о том, что он принадлежал к высокому социальному классу, но не к королевской семье.

Значение амулетов

[ + – ] Сердечный скарабей заставлял сердце умолкнуть в Судный день, чтобы не свидетельствовать против умершего Фото: Heritage Images/Getty

Среди амулетов, найденных вместе с "золотым мальчиком", были сокол, страусиное оперение и амулет в форме листа на языке. Другие были связаны с конкретными богами: у него был узел Исиды, что означает, что он находится на попечении, и Джед, представляющий хребет Осириса.

В древнеегипетской культуре амулеты давали мертвым инструменты и защиту, которые им понадобятся в загробной жизни. По данным Австралийского музея, существовало много разных типов амулетов с разным значением, и большинство из них соответствовало определенной части тела, где их нужно было размещать. Амулеты "золотого мальчика" должны были способствовать его возрождению после смерти и позволяли ему разговаривать с богами.

Одним из амулетов, связанных с его возрождением, был сердечный скарабей в грудной клетке. Салим объяснила, что сердце скарабея упоминается в "Книге мертвых". "Он был важен в загробном мире во время суда над умершим и взвешивания сердца, — рассказала она. — Сердечный скарабей заставлял сердце замолчать в Судный день, чтобы не свидетельствовать против умершего". Она была настолько увлечена, что заказала 3D-печать копии на основе компьютерной томографии. Это помогло исследователям увидеть слова, выгравированные на скарабее, в том числе из "Книги мертвых".

Выставка и дальнейшее изучение

[ + – ] "Золотой мальчик" сейчас выставлен в главном выставочном зале Египетского музея в Каире Фото: RPBaiao/Shutterstock

Салим сказала, что находка этой мумии "чрезвычайная", поскольку она оставалась неприкосновенной с момента захоронения. Несмотря на детальное изучение тела, ее команде не удалось установить ни причину смерти, ни его личность, кроме того, что он принадлежал к высшему классу и, возможно, был иностранцем. Они продолжают исследование, чтобы выяснить, кем он мог быть.

Египтолог Войцех Эйсмонд говорит, что его особенно интересует период времени, с которого происходил мальчик. Он мог быть "свидетелем упадка древнеегипетской цивилизации, возможно, потрясений во времена последних царей Птолемеев, а возможно даже короткого возрождения величия Египта во времена правления Клеопатры", — сказал он.

"Золотой мальчик" сейчас выставлен в главном выставочном зале Египетского музея в Каире. На выставке также представлены его КТ-снимки и копия сердечного скарабея.

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