"Золотий хлопчик" продовжує розкривати свої секрети

Скарбниця інформації про давньоєгипетські практики поховання — і справжній скарб — донедавна нудився в підвалах Єгипетського музею в Каїрі. Мумію хлопчика-підлітка знайшли в 1916 році на кладовищі Наг ель-Хассай на півдні Єгипту, але її ніколи не досліджували.

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Однак нове дослідження пояснює, що після повторного відкриття мумії команда дослідників використала комп'ютерну томографію, щоб оглянути тіло, не пошкодивши його і навіть не розгортаючи. Їхнім неймовірним відкриттям стало те, що його поховали з 49 амулетами, виготовленими із золота та інших дорогоцінних матеріалів, а також золотою маскою. Тепер його називають "золотим хлопчиком", повідомляють Grunge.

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Кладовище Наг ель-Хассай використовувалося приблизно між 332 р. до н.е. і 30 р. до н.е. Дослідники припускають, що "золотий хлопчик" помер близько 2300 років тому у віці приблизно 14 або 15 років. Ця оцінка ґрунтується на зрощенні його кісток і на тому, що на момент смерті у нього ще не прорізалися зуби мудрості.

Цікаво, що вони також виявили, що хлопчик не був обрізаний, як більшість стародавніх єгиптян. Це може означати, що він був іноземцем, можливо, персом, нубійцем або греком. Вчені зазначають, що на його зовнішній труні були грецькі літери. Однак, за словами грецького репортера, його сім'я могла просто не дотримуватися типових культурних практик, як уже писав Фокус.

Поховання "золотого хлопчика"

[ + – ] "Золотий хлопчик" був загорнутий у папороть: у стародавніх єгиптян були священні асоціації з деякими рослинами і квітами Фото: Emils Vanags/Shutterstock

Докторка Сахар Салім, професорка радіології в Каїрському університеті, написала дослідження про "золотого хлопчика". Вона описала процес бальзамування, який пережило тіло: "Під час муміфікації бальзамувальники молилися і читали вірші з "Книги мертвих", поміщаючи амулети всередину мумії або між обгортками". Вона також пояснила інші речі, які її команда знайшла під час дослідження тіла. "Золотий хлопчик" був загорнутий у папороть: за її словами, стародавні єгиптяни мали священні асоціації з деякими рослинами і квітами.

Хлопчик був взутий у білі сандалі, які, згідно з давньоєгипетською традицією, дозволяли йому вийти з труни в потойбічному світі. За словами Салім білий колір асоціювався з побожністю і чистотою. Однак єгипетські королівські особи, як правило, ховалися в золотих сандалях. Оскільки хлопчика поховали зі скарбами, а не в золотих сандалях, це свідчить про те, що він належав до високого соціального класу, але не до королівської родини.

Значення амулетів

[ + – ] Серцевий скарабей змушував серце замовкнути в Судний день, щоб не свідчити проти померлого Фото: Heritage Images/Getty

Серед амулетів, знайдених разом із "золотим хлопчиком", були сокіл, страусине оперення та амулет у формі листка на язиці. Інші були пов'язані з конкретними богами: у нього був вузол Ісіди, що означає, що він перебуває під її опікою, і Джед, що представляє хребет Осіріса.

У давньоєгипетській культурі амулети давали мертвим інструменти та захист, які їм знадобляться в потойбічному житті. За даними Австралійського музею, існувало багато різних типів амулетів з різним значенням, і більшість з них відповідала певній частині тіла, де їх потрібно було розміщувати. Амулети "Золотого хлопчика" мали сприяти його відродженню після смерті і дозволяли йому розмовляти з богами.

Одним з амулетів, пов'язаних з його відродженням, був серцевий скарабей у грудній клітці. Салім пояснила, що серце скарабея згадується в "Книзі мертвих". "Він був важливий у потойбічному світі під час суду над померлим і зважування серця, — розповіла вона. — Серцевий скарабей змушував серце замовкнути в Судний день, щоб не свідчити проти померлого". Вона була настільки захоплена, що замовила 3D-друк копії на основі комп'ютерної томографії. Це допомогло дослідникам побачити слова, вигравірувані на скарабеї, зокрема і з "Книги мертвих".

Виставка та подальше вивчення

[ + – ] "Золотий хлопчик" зараз виставлений в головній виставковій залі Єгипетського музею в Каїрі Фото: RPBaiao/Shutterstock

Салім сказала, що знахідка цієї мумії є "надзвичайною", оскільки вона залишалася недоторканою з моменту поховання. Попри детальне вивчення тіла, її команді не вдалося встановити ні причину смерті, ні його особу, окрім того, що він належав до вищого класу і, можливо, був іноземцем. Вони продовжують дослідження, щоб з'ясувати, ким він міг бути.

Єгиптолог Войцех Ейсмонд каже, що його особливо цікавить період часу, з якого походив хлопчик. Він міг бути "свідком занепаду давньоєгипетської цивілізації, можливо, потрясінь за часів останніх царів Птолемеїв, а можливо, навіть короткого відродження величі Єгипту за часів правління Клеопатри", — сказав він.

"Золотий хлопчик" зараз виставлений в головній виставковій залі Єгипетського музею в Каїрі. На виставці також представлені його КТ-знімки і копія серцевого скарабея.

Раніше Фокус розповідав про те, як древні єгиптяни видаляли мозок в муміях.

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