Муміфікували не лише єгиптян. Цифрове сканування розкрило інтимні таємниці мумії

Нове цифрове сканування виявило цікаві подробиці про хлопчика-підлітка, якого муміфікували близько 2300 років тому.

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Команда вчених на чолі з Сахарою Салім, професоркою радіології на медичному факультеті Каїрського університету, дійшла висновку, що хлопчик і його сім'я були багатими і мали високий соціальний статус, оскільки його тіло прикрасили 49 дорогоцінними амулетами, повідомляють The Guardian.

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Салім сказала: "Багато з амулетів зроблені із золота, а деякі — з напівкоштовного каміння, обпаленої глини або фаянсу. Їхньою метою було захистити тіло і надати йому життєвої сили в потойбічному світі".

Команда назвала мумію Золотим хлопчиком. Вперше його виявили в 1916 році на кладовищі, яке використовувалося з 332 до н.е. по 30 до н.е. в Наг-ель-Хассай на півдні Єгипту. До цього часу вона зберігалася не дослідженою в підвалі Єгипетського музею в Каїрі.

Амулети на тілі включали золотого скарабея у вигляді серця, що застряг у горлі, і золотий язик у роті.

Салім та її команда використовували комп'ютерну томографію, що дозволило їм дослідити нутрощі мумії, не розгортаючи їх.

[ + – ] Використовуючи останні досягнення в області комп'ютерної томографії, вони також встановили, що він був необрізаним Фото: Frontier

На основі ступеня зрощення кісток скелета і відсутності зубів мудрості в роті, дослідники припустили, що хлопчикові було близько 14 або 15 років. Використовуючи останні досягнення в області комп'ютерної томографії, вони також встановили, що він був необрізаним.

За словами експертів, це відносно рідкісна ознака для мумій і свідчить про те, що підліток, можливо, не був єгиптянином, що може бути додатковим доказом того, що чужинців також муміфікували.

Коментуючи дослідження, професорка Саліма Ікрам, завідувач кафедри єгиптології Американського університету в Каїрі, сказала: "Відсутність обрізання цікава тим, що може розповісти нам дещо про його етнічну приналежність — єгиптянам зазвичай робили обрізання до 13 років".

Ікрам, яка не брала участі в дослідженні, додала: "Це може свідчити про те, що іноземці перейняли єгипетську практику поховання — а ми знаємо, що перси це робили.

"Він міг походити з будь-якого місця. Він міг бути нубійцем, греком, персом, будь-ким з Малої Азії, де не робили обрізання. Що ми можемо сказати, так це те, що він, ймовірно, не був євреєм".

Вона зазначила, що лише найновіші комп'ютерні томографи можуть виявити такий рівень деталізації на муміфікованому тілі.

Один з амулетів, виявлених під час дослідження, мав форму двох пальців і був розміщений поруч з пенісом хлопчика.

За даними Британського музею, такі амулети представляють руку бальзамувальника. Команда Саліма каже, що його поклали біля розрізу для бальзамування, вірячи, що це допоможе тілу зцілитися в потойбічному світі.

Але Ікрам менш впевнена в такому тлумаченні. Вона сказала: "Двопалі амулети з'являються і на інших частинах тіла. Ми насправді не знаємо, що вони означають. Можна інтерпретувати його як руки акушерки, коли вона двома пальцями витягає слиз з рота дитини. Єгиптяни вірять, що коли ти помираєш, ти відроджуєшся".

Вона додала: "Для єгиптян процес муміфікації був метаморфозою, коли ти переходиш від людської до божественної істоти, а плоть богів — із золота".

Сканування показало, що хлопчик був взутий у сандалі. Салім сказала: "Сандалі, ймовірно, призначалися для того, щоб хлопчик міг вийти з гробу. Згідно з ритуальною Книгою Мертвих стародавніх єгиптян, померлий повинен був носити білі сандалі, щоб бути побожним і чистим, перш ніж читати її вірші".

Ікрам високо оцінила детальність дослідження. "Дуже приємно мати дослідження з таким рівнем деталізації. Воно є частиною створення більшого набору даних для єгиптологів, щоб краще зрозуміти життя стародавніх людей та їхні релігійні і культурні вірування".

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