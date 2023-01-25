Мумифицировали не только египтян. Цифровое сканирование раскрыло интимные тайны мумии

Новое цифровое сканирование обнаружило интересные подробности о мальчике-подростке, которого мумифицировали около 2300 лет назад.

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Команда ученых во главе с Сахарой Салим, профессором радиологии на медицинском факультете Каирского университета, пришла к выводу, что мальчик и его семья были богаты и имели высокий социальный статус, поскольку его тело украсили 49 драгоценными амулетами, сообщают The Guardian.

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Салим сказала: "Многие из амулетов сделаны из золота, а некоторые — из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Их целью было защитить тело и придать ему жизненную силу в загробном мире".

Команда назвала мумию "Золотым мальчиком". Впервые его обнаружили в 1916 году на кладбище, которое использовалось с 332 до н. по 30 до н. е. в Наг-эль-Хассае на юге Египта. До этого она хранилась не исследованной в подвале Египетского музея в Каире.

Амулеты на теле включали золотого скарабея в виде застрявшего в горле сердца и золотой язык во рту.

Салим и его команда использовали компьютерную томографию, что позволило им исследовать внутренности мумии, не разворачивая их.

[ + – ] Используя последние достижения в области компьютерной томографии, они также установили, что он был необрезанным Фото: Frontier

На основе степени срастания костей скелета и отсутствия зубов мудрости во рту, исследователи предположили, что мальчику было около 14 или 15 лет. Используя последние достижения в области компьютерной томографии, они также установили, что он был не обрезан.

По словам экспертов, это относительно редкий признак для мумий и свидетельствует, что подросток, возможно, не был египтянином, что может являться дополнительным доказательством того, что иностранцев также мумифицировали.

Комментируя исследование, профессор Салима Икрам, заведующий кафедрой египтологии Американского университета в Каире, сказала: "Отсутствие обрезания интересно тем, что может рассказать нам кое-что о его этнической принадлежности — египтянам обычно делали обрезание до 13 лет".

Икрам, не принимавшая участия в исследовании, добавила: "Это может свидетельствовать, что иностранцы переняли египетскую практику погребения — а мы знаем, что персы это делали".

"Он мог происходить из любого места. Он мог быть нубийцем, греком, персом, кем-либо из Малой Азии, где не делали обрезание. Что мы можем сказать, так это то, что он, вероятно, не был евреем".

Она отметила, что только новейшие компьютерные томографы могут выявить такой уровень детализации на мумифицированном теле.

Один из амулетов, обнаруженных во время исследования, имел форму двух пальцев и был расположен рядом с пенисом мальчика.

По данным Британского музея, такие амулеты представляют руку бальзамировщика. Команда Салима говорит, что его положили у разреза для бальзамирования, веря, что это поможет телу исцелиться в загробном мире.

Но Икрам менее уверена в таком толковании. Она сказала: "Двухпалые амулеты появляются и на других частях тела. Мы на самом деле не знаем, что они означают. Можно интерпретировать его как руки акушерки, когда она двумя пальцами вытягивает слизь изо рта ребенка. Египтяне верят, что когда ты умираешь, ты возрождаешься".

Она добавила: "Для египтян процесс мумификации был метаморфозой, когда ты переходишь от человеческого к божественному существу, а плоть богов из золота".

Сканирование показало, что мальчик был обут в сандалии. Салим сказала: "Сандали, вероятно, предназначались для того, чтобы мальчик мог выйти из гроба. Согласно ритуальной Книге Мертвых древних египтян, умерший должен был носить белые сандалии, чтобы быть набожным и чистым, прежде чем читать ее стихи".

Икрам высоко оценила подробность исследования. "Очень приятно иметь исследования с таким уровнем детализации. Оно является частью создания большего набора данных для египтологов, чтобы лучше понять жизнь древних и их религиозные и культурные верования".

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