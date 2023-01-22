Заклинание из "Книги Мертвых". Впервые за последнее столетие ученые обнаружили 16-метровый свиток с текстами

Во время раскопок в Саккаре, археологи из Министерства туризма и древностей Египта обнаружили древний свиток, содержащий тексты, которые должны помочь умершему попасть на тот свет.

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Открытие 16-метрового папируса, содержащего заклинание "Книги Мертвых", может пролить новый свет на древнеегипетские верования о переходе в другой мир, сообщают Arkeonews.

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Археологи, работающие в египетском регионе Саккара, впервые за последнее столетие раскопали 16-метровый древний папирус.

Саккара – это огромный некрополь древнеегипетской столицы Мемфиса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находится более десятка пирамид, мест захоронения животных и древних коптских христианских монастырей.

Сначала ученые считали, что древний свиток был длиной всего девять метров, но после того, как его полностью отреставрировали и перевели, стало понятно, что на самом деле он был 16-метровым.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мостафа Вазири объявил о находке папируса в День археолога. Министерство туризма и древностей Египта отмечает День египетских археологов 14 января.

Вазири добавил, что папирус был отреставрирован в лаборатории Египетского музея в Тахрире и получил название "Папирус Вазири".

Этот папирус является первым папирусом, который когда-либо находив египтянин и который назван в честь египтянина.

[ + – ] Саккара – это огромный некрополь древнеегипетской столицы Мемфиса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Папирус, содержащий тексты из фараонской "Книги Мертвых", обнаружили внутри одной из 250 гробниц в Саккаре. "Книги Мертвых" – это заупокойный текст из Древнего Египта, содержащий декларации и заклинания, которые должны помочь умершим в загробной жизни.

Вазири добавил, что папирус, который будет представлен на открытии Большого Египетского музея, переводится с иерархического на иероглифы на арабском языке.

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