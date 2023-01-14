Наконец-то удалось расшифровать. Ученые обнаружили письменные записи о библейском царе Давиде

Фрагменты стелы нашли в 1868 году примерно в 24 км к востоку от Мертвого моря и сейчас их хранят в музее Лувр в Париже.

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Стела Меша, которую еще также называют "Моавитский камень", — это черная базальтовая каменная плита, которую сегодня считают крупнейшим источником моавитского языка для историков и лингвистов. И только сейчас им удалось с уверенностью подтвердить, что она содержит прямые упоминания о царе Давиде, пишет The Jerusalem Post.

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Саму стелу нашли в 1868 году в виде разных фрагментов примерно в 24 км к востоку от Мертвого моря. Сегодня его хранят в Париже, в музее Лувр. Сегодня это самая подробная надпись, рассказывающая о северном Израильском царстве. Хотя в 1869 году она была повреждена, отпечаток текста удалось сделать еще до того.

[ + – ] Стела царя Меши (известна в XIX веке как "Моавитский камень") Фото: "Википедия"

На плите высечено длинное повествование о том, как моавитский царь Меша пошел войной на Израиль. Хотя и не совсем точно, но описанные на ней события совпадают с такой же в 3 главе во Второй книге Самуила (II книга Царств).

Дом Давида

В тексте упоминается израильский бог, "Дом Давида" и "Жертвенник Давида". "Дом Давида" — это династия иудейских царей, восходящих к царю Давиду. Однако до сих пор ученые не могли убедиться в правдивости толкования и перевода этих строк.

[ + – ] На плите высечено длинное повествование о том, как моавитский царь Меша пошел войной на Израиль Фото: Wikimedia Commons

Моавитское словосочетание "Дом Давида" состоит из пяти букв bt dwd. Bt похоже на современное ивритское слово дом — bayit, которое по своей конструктивной форме является beit. А dwd можно рассматривать как современное ивритское daled vav (буква, в таком случае, на самом деле waw ) daled, из которого пишется имя Давид.

До сих пор полностью удавалось расшифровать и понять только первую и четвертую буквы ряда, bet и waw. В статье под названием "Стелла Меши и Дом Давида", опубликованной в конце 2022 года в зимнем выпуске Biblical Archeology Review, исследователи Андре Лемер и Жан-Филипп Делорм пересмотрели имеющиеся доказательства.

Они пишут: "В 2015 году команда из Западно-семитского исследовательского проекта Университета Южной Калифорнии сделала новые цифровые фотографии как восстановленной стелы, так и бумажного оттиска. Исследователи использовали метод под названием Reflectance Transformation Imaging (Трансформация изображения с помощью оттиска) цифровых изображений артефакта с разных углов, а затем объединили, чтобы создать точное трехмерное цифровое воспроизведение предмета.

Этот метод особенно ценен, ведь именно цифровая визуализация позволяет контролировать освещение расписанного артефакта так, чтобы скрытые, слабые или поврежденные резьбы и рисунки становятся видимыми.

Так, в 2018 году в Лувре сделали такие новые снимки с высоким разрешением и спроектировали на них свет. Благодаря этому исследователи смогли получить гораздо более четкую картину древних записей. А это со своей стороны позволило увидеть доказательства трех других букв taw (как современный иврит тав), dalet, and dalet.

Насколько схожи моавитский и древнееврейский языки

По британской энциклопедии эти языки того периода отличаются только диалектически. Древнееврейский язык (а ведь он библейский иврит) — это первый язык евреев, который был распространен в Древнем Израиле.

В своей книге "Исследование надписи Меша и Моав" (1989 год) исследователи Дирман и Джексон пишут, что моавитская и древнееврейская, по всей вероятности, походили и в основном созвучны между собой.

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