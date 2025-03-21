54-летняя Наоми Кэмпбелл показала подросших детей в Париже (фото)
Имена и лица своих наследников Наоми тщательно скрывает. Девочке скоро будет четыре года, а мальчику — два.
54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своих подросших детей. Фото из поездки в Париж звезда экрана поделилась в Instagram.
На одном из снимков она позировала с трехлетней дочерью и годовалым сыном, которых тщательно скрывает от публики. На свежих фото Кэмпбелл традиционно скрыла лица наследников: они позировали спиной, держа маму за руки.
"Провести ночь в Лувре было мечтой, которой я всегда хотела поделиться с родными, близкими и друзьями. Это был действительно особенный момент. Встреча с Моной стала изюминкой незабываемой ночи. Я буду беречь", — написала Наоми, которая позировала возле знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".
А на одном из фото супермодель предстала с арабским мультимиллионером и директором кинофестиваля "Красное море" Мохаммедом Аль Турки, с которым им долгое время приписывали роман. Впрочем, как известно, дуэт просто дружит.
Дети Наоми Кэмпбелл
Ранее ходили слухи, что дочь и сына Наоми Кэмпбелл родили суррогатные матери. Впоследствии она официально это подтвердила. Персона отца детей до сих пор остается тайной для публики. Имена и лица своих наследников Наоми также скрывает.
Весной 2021 года супермодель китайско-ямайского происхождения впервые стала мамой. У нее родилась дочь. Через два года на свет появился сын.
Напомним, Наоми Кэмпбелл разошлась с немецким диджеем.
Также Фокус писал об обвинениях Наоми Кэмпбелл в мошенничестве.