54-летняя Наоми Кэмпбелл показала подросших детей в Париже (фото)

Имена и лица своих наследников Наоми тщательно скрывает. Девочке скоро будет четыре года, а мальчику — два.

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54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своих подросших детей. Фото из поездки в Париж звезда экрана поделилась в Instagram.

На одном из снимков она позировала с трехлетней дочерью и годовалым сыном, которых тщательно скрывает от публики. На свежих фото Кэмпбелл традиционно скрыла лица наследников: они позировали спиной, держа маму за руки.

"Провести ночь в Лувре было мечтой, которой я всегда хотела поделиться с родными, близкими и друзьями. Это был действительно особенный момент. Встреча с Моной стала изюминкой незабываемой ночи. Я буду беречь", — написала Наоми, которая позировала возле знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Наоми Кэмпбелл в Париже

А на одном из фото супермодель предстала с арабским мультимиллионером и директором кинофестиваля "Красное море" Мохаммедом Аль Турки, с которым им долгое время приписывали роман. Впрочем, как известно, дуэт просто дружит.

Дети Наоми Кэмпбелл

Ранее ходили слухи, что дочь и сына Наоми Кэмпбелл родили суррогатные матери. Впоследствии она официально это подтвердила. Персона отца детей до сих пор остается тайной для публики. Имена и лица своих наследников Наоми также скрывает.

Наоми Кэмпбелл с детьми Фото: Naomi Campbell/Instagram

Весной 2021 года супермодель китайско-ямайского происхождения впервые стала мамой. У нее родилась дочь. Через два года на свет появился сын.

Напомним, Наоми Кэмпбелл разошлась с немецким диджеем.

Также Фокус писал об обвинениях Наоми Кэмпбелл в мошенничестве.