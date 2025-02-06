Наоми Кэмпбелл, обвиненная в растрате средств и мошенничестве, подала иск

Супермодель утверждает, что ее коллега подделала адрес ее электронной почты, чтобы выдавать себя за нее. Адвокаты Кэмпбелл уже нашли факты, которые свидетельствуют об этом.

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54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл хочет через суд отменить постановление, запрещающее ей заниматься благотворительностью, сообщает The Guardian. Она подала соответствующий иск. Знаменитость утверждает, что она стала жертвой "систематического мошенничества", совершенного ее коллегой-попечителем Бьянкой Хеллмих, создавшей поддельный адрес электронной почты, чтобы выдавать себя за нее.

Наоми отстранили от должности попечителя на пять лет в мае 2024 года после того, как расследование Комиссии по благотворительности обнаружило многочисленные доказательства финансовых махинаций в Fashion for Relief, благотворительной организации по борьбе с бедностью, которую она создала. Выяснилось, что БО передала лишь малую часть миллионов фунтов стерлингов, собранных на модных мероприятиях со знаменитостями, на благотворительные цели.

Вместо этого, согласно отчету, десятки тысяч фунтов были потрачены на роскошные гостиничные номера, перелеты, спа-процедуры, личную охрану и сигареты для Кэмпбелл. Кроме того, модель несанкционированно перечислила 290 тысяч фунтов стерлингов Бьянке Хеллмих.

Бьянка Хеллмих Фото: Getty

В январе 2025 года судья разрешил супермодели подать апелляцию на решение комиссии.

По словам Кэмпбелл, ее адвокаты обнаружили доказательства того, что документы, представленные комиссии в ходе расследования, длившегося два с половиной года, давали "ложное представление" о ее роли в управлении благотворительной организацией. Так, установлено, что адрес электронной почты, который Хеллмих использовала, чтобы "выдавать себя" за нее в сообщениях юристам Fashion for Relief, был поддельным. Наоми довольно долго была в неведении относительно расследования и обвинений в ненадлежащем управлении и неправомерных действиях.

Наоми позиционировала Fashion for Relief как организацию по борьбе с нищетой Фото: fashion4relief

Судебные документы утверждают, что Хеллмих, также известная как Бьянка Тобинска, ввела Кэмпбелл в заблуждение и, якобы помогая ей, "совершила систематическое мошенничество против нее различными способами, включая использование поддельного адреса электронной почты".

В свою очередь Бьянка отрицает все обвинения в свой адрес, утверждая, что в них нет никакой правды.

Кэмпбелл, которая ранее признала, что не справилась со своими обязанностями попечителя благотворительной организации, заявила:

"С момента отчета комиссии я боролась за раскрытие фактов. То, что было обнаружено до сих пор, шокирует. Я хочу пролить свет на то, как легко подделывать личности в Интернете, и не дать никому другому пройти через то, через что прошла я. Я хочу гарантировать, что виновные будут привлечены к ответственности и справедливость восторжествует".

Модель подчеркнула, что никогда не занималась благотворительной деятельностью ради личной выгоды и никогда не будет этого делать.

В отчете о расследовании говорится, что письменные заявления в комиссию, оспаривающие решение о дисквалификации, были сделаны от имени Кэмпбелл и Хеллмих через их адвокатов в августе 2023 года, более чем за год до публикации расследования.

В своих соцсетях Кэмпбелл заявила, что ее личные потери от расследования и вердикта Комиссии были колоссальными.

"С тех пор как Комиссия опубликовала отчет, основанный на неполной и неточной информации, я боролась за раскрытие всех фактов. Открытия оказались настолько тревожными и шокирующими, что Комиссия согласилась на пересмотр дела. Я вместе со своей командой, неустанно работая над раскрытием правды, наблюдала, как годы моей гуманитарной работы подвергались сомнению. Но, несмотря на это, мы стали сильнее, и наши сторонники были рядом с нами. Ваше доверие значит для нас все!" – написала модель.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с двумя детьми.