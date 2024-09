Наоми Кэмпбелл запретили заниматься благотворительной деятельностью

После проверки аудиторы обнаружили, что из средств, собранных для благотворительной организации, десятки тысяч фунтов стерлингов пошли на обеспечение частных расходов супермодели.

Related video

54-летней британской супермодели Наоми Кэмпбелл на пять лет запретили быть попечителем основанной ею благотворительной организации по борьбе с нищетой Fashion for Relief после того, как расследование Комиссии по благотворительности выявило многочисленные доказательства финансовых махинаций, злоупотребления и плохого управления, пишет The Guardian.

Комиссия пришла к выводу, что в Fashion for Relief с момента ее основания как британской благотворительной организации в 2015 году имели место серьезные проступки, финансовые злоупотребления и плохое управление. Аудиторы выявили, что БО передала на благотворительные цели лишь малую часть миллионов фунтов, собранных на модных мероприятиях с участием знаменитостей.

За пять лет фонд собрал чуть менее 4,8 млн фунтов стерлингов, однако только 389 тысяч фунтов стерлингов пошли в виде грантов партнерским благотворительным организациям после учета стоимости мероприятий и других расходов. Еще почти 350 тысяч фунтов стерлингов были позже возвращены благотворительной организации временными управляющими, назначенными комиссией, и выплачены благотворительным организациям Save the Children и Mayor’s Fund for London, которые четыре года назад сообщили о Fashion for Relief регулирующим органам после того, как не получили обещанных платежей по соглашениям о сборе средств.

В то же время десятки тысяч фунтов стерлингов были потрачены на роскошные гостиничные номера, перелеты, спа-процедуры, личную безопасность и сигареты для Кэмпбелл. Параллельно сотни тысяч ушли в качестве платежей подруге звезды, попечителю Бьянке Хеллмих. Проверка установила, что она получила 290 тысяч фунтов стерлингов в виде несанкционированных консультационных гонораров и 26 тысяч фунтов стерлингов в год на дорожные расходы от благотворительной организации в течение двух лет.

Наоми позиционировала Fashion for Relief как организацию по борьбе с нищетой Фото: fashion4relief

В результате Бьянку отстранили от должности попечителя благотворительной организации на девять лет. Хеллмих предложила комиссии возместить гонорары и расходы в феврале 2022 года, и план погашения был согласован с комиссией. Полную сумму она вернула в апреле 2023 года.

Третий попечитель Fashion for Relief, Вероника Чоу, отстранена на четыре года.

Fashion for Relief ранее утверждала, что она была не только благотворительной организацией по сбору средств, но и платформой, которая посредством своих громких мероприятий по сбору средств поощряла доноров делать пожертвования напрямую в благотворительные организации-партнеры и на добрые дела.

Комиссия начала официальное расследование в отношении Fashion for Relief в ноябре 2021 года, впоследствии отстранив Кэмпбелл и Хеллмих. Временные управляющие обнаружили, что благотворительная организация фактически неплатежеспособна, у нее недостаточно денег для выплат кредиторам. Она была окончательно ликвидирована в марте.

Ни Кэмпбелл, ни другие попечители благотворительной организации пока что никак не комментировали решение комиссии.

Ранее Фокус писал, что Анна Винтур и Наоми Кэмпбелл публично укололи друг друга.