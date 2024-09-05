Анна Винтур и Наоми Кэмпбелл публично укололи друг друга (видео)

Слова Наоми в зале встретили нерешительными аплодисментами.

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54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл и 74-летняя редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур дали повод поклонникам заговорить о скрытом конфликте между двумя иконами моды, пишет People. Поводом послужила ситуация, которая сложилась во время 17-й ежегодной церемонии вручения наград Fashion Row Style Awards в Гарлеме (Нью-Йорк).

Наоми была удостоена премии Fashion Icon Award. Награду должна была вручить Анна Винтур. Однако Кэмпбелл опаздывала, и Анна не стала ее ждать, отметив, "что очень пунктуальный человек, но именно ей выпала честь посвятить вечер тому, кто часто опаздывает", и передала награду в руки ведущей церемонии Самире Наср, главному редактору Harper's Bazaar.

В это же время на сцену с трудом поднималась звезда подиума, у которой, как оказалось, травмировано колено. Под перешептывание зала Кэмпбэлл ответила на выпад Винтур.

"Да, Наоми всегда опаздывает. Но я верю в высшие силы и хочу поблагодарить их за то, что я здесь. Все так, как должно быть. Не я решила получить награду из рук другого человека, но мне это нравится больше", – заявила она.

В зале послышались нерешительные аплодисменты в адрес Кэмпбелл.

Несмотря на критику, Винтур назвала многие положительные качества Кэмпбелл в своей речи. По ее словам, модель всегда была "смелой, яркой и полностью, несомненно, самой собой".

"Наоми, честно говоря, одна из самых бесстрашных людей, которых я знаю. Качество, которое было очевидно на самом старте ее карьеры, когда она начала говорить правду о неравенстве и несправедливости. И это было в то время, когда это было не так распространено. Храбрость Наоми принесла пользу всей индустрии моды. Хотя, я могу сказать вам, что быть объектом этого бесстрашия может быть — о, что я могу сказать? Довольно волнительно? Но именно ее честность делает ее такой невероятной, музой и вдохновением для дизайнеров", – сказала Анна.

Наоми тоже не осталась в долгу:

"Спасибо, Анна Винтур, за твою поддержку в моей карьере с 1987 года, за встречу с молодой чернокожей девушкой из Южного Лондона в британском офисе Vogue и за то, что ты рискнула дать мне возможность поучаствовать в съемке. И поэтому я благодарю тебя за твое влияние и твою постоянную поддержку в продвижении моды вперед".

По информации СМИ, Винтур покинула церемонию задолго до ее окончания и отправилась на US Open.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с немецким продюсером.