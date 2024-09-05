Анна Вінтур і Наомі Кемпбелл публічно вкололи одна одну (відео)

Слова Наомі в залі зустріли нерішучими оплесками.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл і 74-річна редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур дали привід шанувальникам заговорити про прихований конфлікт між двома іконами моди, пише People. Приводом послужила ситуація, яка склалася під час 17-ї щорічної церемонії вручення нагород Fashion Row Style Awards у Гарлемі (Нью-Йорк).

Наомі була удостоєна премії Fashion Icon Award. Нагороду мала вручити Анна Вінтур. Однак Кемпбелл запізнювалася, й Анна не стала на неї чекати, зазначивши, "що дуже пунктуальна людина, але саме їй випала честь присвятити вечір тому, хто часто запізнюється", і передала нагороду в руки ведучій церемонії Самірі Наср, головній редакторці Harper's Bazaar.

У цей же час на сцену насилу піднімалася зірка подіуму, у якої, як виявилося, травмовано коліно. Під перешіптування залу Кемпбелл відповіла на випад Вінтур.

"Так, Наомі завжди спізнюється. Але я вірю у вищі сили і хочу подякувати їм за те, що я тут. Усе так, як має бути. Не я вирішила отримати нагороду з рук іншої людини, але мені це подобається більше", — заявила вона.

У залі почулися нерішучі оплески на адресу Кемпбелл.

Незважаючи на критику, Вінтур назвала багато позитивних якостей Кемпбелл у своїй промові. За її словами, модель завжди була "сміливою, яскравою і повністю, безсумнівно, самою собою".

"Наомі, чесно кажучи, одна з найбезстрашніших людей, яких я знаю. Якість, яка була очевидною на самому старті її кар'єри, коли вона почала говорити правду про нерівність і несправедливість. І це було в той час, коли це було не так поширено. Хоробрість Наомі принесла користь усій індустрії моди. Хоча, я можу сказати вам, що бути об'єктом цієї безстрашності може бути — о, що я можу сказати? Досить хвилююче? Але саме її чесність робить її такою неймовірною, музою і натхненням для дизайнерів", — сказала Анна.

Наомі теж не залишилася в боргу:

"Спасибі, Анно Вінтур, за твою підтримку в моїй кар'єрі з 1987 року, за зустріч з молодою чорношкірою дівчиною з Південного Лондона в британському офісі Vogue і за те, що ти ризикнула дати мені можливість взяти участь у зйомці. І тому я дякую тобі за твій вплив і твою постійну підтримку в просуванні моди вперед".

За інформацією ЗМІ, Вінтур покинула церемонію задовго до її закінчення і вирушила на US Open.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл запідозрили в романі з німецьким продюсером.