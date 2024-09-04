"У них справжня хімія": Наомі Кемпбелл запідозрили в романі з німецьким продюсером (відео)

Зірці подіумів приписували багато романів. Останнім часом Наомі Кемпбелл живе одна, поєднуючи кар'єру і виховання двох маленьких дітей. Обидві дитини народилися від сурогатних матерів.

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У супермоделі Наомі Кемпбелл і німецького музичного продюсера, діджея Rampa, схоже закрутився "бурхливий роман". Пара провела "чудове літо" разом, повідомляє Sun.

Про їхній роман стало відомо минулого місяця після того, як їх помітили, коли вони цілувалися під час відпочинку на Міконосі, Греція. Друг Rampa розповів журналістам, що пара провела "чудове літо" разом.

"Йому так весело з Наомі. У них справжня хімія, і вони провели разом приголомшливе літо... вони багато в чому поводяться так, ніби вони пара. У Грегора був насичений роботою рік, але Наомі була рада приєднатися до нього, де б він не був. Це бурхливий роман, але зараз він не збирається збавляти обертів", — повідомив інсайдер. Наомі певним чином виражає свою прихильність до молодого чоловіка: вона багатьма його світлинами в Instagram позначає емодзі у вигляді серця та полум'я.

Rampa, уроджений Грегор Зюттерлін, народився у Фрайбурзі в Шварцвальді, Німеччина, — відомий діджей і засновник лейбла електронної музики Keinemusik.

54-річна модель певний час живе сама, поєднуючи кар'єру та виховання двох маленьких дітей. У травні 2021 року вона здивувала світ, оголосивши, що в неї народилася донька — у віці 51 року. Два роки потому, у червні 2023 року, вона оголосила про народження сина. Обидві дитини були народжені сурогатними матерями.

Наомі Кемпбелл із донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Нагадаємо, 25 серпня супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісний кадр сина і дочки. Персона батька дітей поки залишається загадкою.