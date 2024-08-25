Супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісний кадр сина та доньки (фото)

Діти народилися від сурогатних матерів. Їхня приватність, попри знамените коріння, ретельно оберігається.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісне фото з двома дітьми. Знімок зірка подіумів опублікувала в Instagram.

"Благословенна", — лаконічно написала знаменитість китайсько-ямайського походження.

Наомі тримала на руках трирічну доньку та однорічного сина. Імена спадкоємців супермоделі досі залишаються в таємниці. Ймовірно, вони перебувають десь на літньому відпочинку.

Наомі Кемпбелл з дітьми Фото: Naomi Campbell/Instagram

"Друзі, якими я захоплююся... Неймовірні", — написала в коментарях американська дизайнерка Вера Вонг.

Раніше лише ходили чутки, що доньку та сина Наомі Кемпбелл народили сурогатні матері. Нещодавно вона офіційно це підтвердила. Персона батька дітей поки залишається загадкою.

Навесні 2021 супермодель китайсько-ямайського походження вперше стала мамою. У неї народилася донька, яку Наомі ретельно береже від пильної уваги публіки та ЗМІ. Через два роки на світ зʼявився хлопчик.

Нещодавно Кемпбелл приписували роман з арабським мультимільйонером Мохаммедом Аль Туркі після численних появ дуету на публіці. Деякі інсайдери спростовували домисли в мережі, проте вони все більше часу проводять разом.

Наомі Кемпбелл та Мохаммед Аль Туркі Фото: instagram/naomi

Нагадаємо, чому Наомі Кемпбелл цькували у школі.

Також Фокус писав про відпочинок Наомі Кемпбелл та Мохаммеда Аль Туркі на Ібіці.