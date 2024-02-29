Наомі Кемпбелл спровокувала чутки про роман з мультимільйонером (фото)

Мама двох дітей проводить багато часу з кінопродюсером Мухаммедом Аль Туркі. Уперше їх помітили разом ще у 2021 році.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл спровокувала чутки про роман з арабським мультимільйонером, який молодший за неї на понад 10 років. Про це пише The Sun.

Повідомляється, що зірка подіумів китайсько-ямайського походження зблизилася з кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі після того, як їх бачили разом на кількох заходах.

Супермодель і 37-річного мультимільйонера зі Саудівської Аравії востаннє помічали разом на церемонії BAFTA на початку лютого 2024.

Пара позувала разом на червоній доріжці і, як повідомляється, всю ніч залишалася поруч одне з одним.

Наомі та Мохаммед були близькими друзями протягом кількох років.

Наомі Кемпбелл та Мохаммед Аль Туркі

Вони були поруч одне з одним на багатьох подіях, зокрема на Каннському кінофестивалі 2023 року, Паризькому тижні моди у 2022 та 2023 роках і кількох ексклюзивних вечірках, як-от святкування дня народження Едварда Еннінфула.

На спеціальному святкуванні дня народження Наомі 2023 року у Франції бачили, як Мохаммед сидів прямо біля іменинниці.

Джерела повідомляють, що останнім часом пара стала ще ближчою, оскільки Наомі провела час з Мохаммедом на Близькому Сході, стверджуючи, що між ними, схоже, є "іскра".

Наомі Кемпбелл та Мохаммед Аль Туркі

"Наомі дуже вибірково вибирає, з ким проводить час, і вона зблизилася з Мохаммедом", — розповідає інсайдер.

Повідомляється, що пару об’єднала любов до моди та мистецтва, у них багато спільних друзів.

"Наомі була з ним у Дубаї, і, здається, вона була найщасливішою в житті", — додає джерело.

Зірка подіумів виховує двох дітей — доньку (2021) та сина (2023). Двох спадкоємців народили сурогатні матері, а про персону батька малюків нічого не відомо.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл відвідала лондонський клуб з Мохаммедом Аль Туркі.

Також Фокус писав про чутки щодо одруження Наомі Кемпбелл.