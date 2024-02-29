Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о романе с мультимиллионером (фото)

Мама двоих детей проводит много времени с кинопродюсером Мухаммедом Аль Турки. Впервые их заметили вместе еще в 2021 году.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о романе с арабским мультимиллионером, который моложе ее более чем на 10 лет. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что звезда подиумов китайско-ямайского происхождения сблизилась с кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки после того, как их видели вместе на нескольких мероприятиях.

Супермодель и 37-летнего мультимиллионера из Саудовской Аравии в последний раз замечали вместе на церемонии BAFTA в начале февраля 2024 года.

Пара позировала вместе на красной дорожке и, как сообщается, всю ночь оставалась рядом друг с другом.

Наоми и Мохаммед были близкими друзьями в течение нескольких лет.

Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль Турки

Они были рядом друг с другом на многих событиях, в том числе на Каннском кинофестивале 2023 года, Парижской неделе моды в 2022 и 2023 годах и нескольких эксклюзивных вечеринках, таких как празднование дня рождения Эдварда Эннинфула.

На специальном праздновании дня рождения Наоми в 2023 году во Франции видели, как Мохаммед сидел прямо возле именинницы.

Источники сообщают, что в последнее время пара стала еще ближе, поскольку Наоми провела время с Мохаммедом на Ближнем Востоке, утверждая, что между ними, похоже, есть "искра".

Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль Турки

"Наоми очень избирательно выбирает, с кем проводит время, и она сблизилась с Мохаммедом", — рассказывает инсайдер.

Сообщается, что пару объединила любовь к моде и искусству, у них много общих друзей.

"Наоми была с ним в Дубае, и, кажется, она была самой счастливой в жизни", — добавляет источник.

Звезда подиумов воспитывает двоих детей — дочь (2021) и сына (2023). Двух наследников родили суррогатные матери, а о персоне отца малышей ничего не известно.

Напомним, Наоми Кэмпбелл посетила лондонский клуб с Мохаммедом Аль Турки.

Также Фокус писал о слухах относительно женитьбы Наоми Кэмпбелл.