Наоми Кэмпбелл посетила самый эксклюзивный клуб Лондона в компании богатого кинопродюсера

Супермодель посетила частный клуб Oswald's. Ее сопровождал, среди прочих, режиссер Гай Ричи.

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53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл держалась сдержанно и старалась не привлекать внимание, когда в начале недели посетила самый эксклюзивный клуб Лондона. "Освальдс" находится в престижном районе Мэйфейр и его за конфиденциальность очень любят члены королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл выбрала для своего выхода в свет черный ансамбль и явилась в клуб для ужина с друзьями. Ее сопровождал кинопродюсер из Саудовской Аравии Мохаммед Аль Турки.

Наоми Кэмпбелл со спутником

Вместе с Наоми и ее друзьями также был замечен известный кинорежиссер и бывший муж Мадонны Гай Ричи, который носил элегантный серо-коричневый твидовый пиджак и коричневую сумку через плечо.

Появление Наоми у клуба Oswald's произошло после того, как она появилась на обложке мартовского номера ELLE UK.

В сопроводительном интервью Наоми, у которой есть двухлетняя дочь и семимесячный сын, в редком интервью о материнстве призналась, что она "ничем не отличается от любого другого родителя".

Наоми Кэмпбелл с дочкой Фото: Naomi Campbell/Instagram

Наоми, которая редко говорит о своих детях и пока не раскрывает имени ни одного из них, рассказала о том, как изменились ее приоритеты с тех пор, как она стала матерью.

Она объяснила: "Все меняется, когда ты становишься матерью, и я ничем не отличаюсь от любого другого родителя. Мне приходилось принимать трудные решения в своей жизни. Но сейчас мои дети на первом месте. И моя дочь действительно классная. Она понимает, что мама работает. Но для меня важно быть рядом, особенно когда я говорю ей: "Я приду за тобой". Если я обещаю, я выполняю".

Наоми ранее призналась, что ее дочь обожает путешествовать с ней по всему миру. И она сама таким образом надеется привить своим детям "ощущение безграничных возможностей".

"Я хочу, чтобы мои дети увидели мир и поняли разные культуры, как это сделала со мной моя мама", — призналась супермодель.

Модель, родившаяся в Лондоне, объявила в июне, что снова стала матерью в возрасте 53 лет после того, как ее сын появился на свет в Лос-Анджелесе.

Наоми впервые стала мамой в 2021 году, когда у нее родилась дочь.

Наоми Кэмпбелл с дочкой Фото: Naomi Campbell/Instagram

СМИ писали, что она использовала суррогатное материнство — популярный подход среди селебрити, поскольку в течение нескольких месяцев, предшествовавших родам, ее не заметили с явными признаками беременности.

Ранее она намекала на суррогатное материнство, утверждая, что наука дала ей возможность создать семью "когда бы она ни захотела".

Напомним, если Наоми Кэмпбелл не говорит прямо о том, что воспользовалась услугами суррогатной матери, то Пэрис Хилтон честно призналась, что стала матерью дважды благодаря этому методу. Ее сын Феникс недавно отпраздновал свой первый день рождения.