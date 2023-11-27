Наоми Кэмпбелл вышла замуж

Конечно поклонники Наоми предполагают, что звезда обложек готовится к свадьбе

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Всемирно известная 57-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл засветила кольцо на безымянном пальце и спровоцировали слухи о своей помолвке. Об этом пишет издание Hello!

Роскошное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце модели заметили на Гран-при "Формулы-1", которая состоялась на автодроме Яс Марина в Арабских Эмиратах (Абу-Даби).

Поскольку супермодель длительное время держит в секрете свою личную жизнь, зарубежные СМИ теряются в догадках, кто мог стать ее избранником.

На событие супермодель надела привлекательное элегантное черно-белое платье с абстрактным принтом, воротничком и массивным поясом. Дополнила образ Наоми белыми кроссовками и большими круглыми солнцезащитными очками.

Конечно это появление модели на публике вызвало обсуждение не столько относительно ее внешнего вида, сколько то, каких больших размеров кольцо на ее пальце и то, кто же мог ей подарить такое драгоценное украшение.

Стоит отметить, что пять месяцев назад модель объявила, что у нее родился второй ребенок.

Наоми Кэмпбелл в Абу-Даби на трассе Яс-Марина Фото: www.hellomagazine.com

Понятно, что супермодель никогда не страдала дефицитом внимания от мужчин. Модель имела отношения с 54-летним шотландским актером, известным по фильму "300 спартанцев" Джерардом Батлером, 54-летним актером и певцом Терренсом Говардом и другими.

Дважды супермодель была помолвлена. Ее избранниками были Адам Клейтон и Флавио Бриаторе.

Также было известно о романе модели с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Отношения длились 5 лет, затем закончились скандалом.

Кроме этого, есть большой список звездных мужчин с которыми модели приписывали романы. Среди них Роберто Де Ниро, Майко Тайсон и другие.

Несмотря на то, что в прошлом личная жизнь модели была довольно насыщенной последние годы она не афиширует свои отношения.

Модель умело держит в тайне имя своего избранника, а также скрывает все, что связано с ее детьми. Известно лишь, что Наоми имеет дочь, которая родилась в мае 2021 года и мальчика, который появился на свет в июне 2023 года.

Вероятнее всего, детей родила суррогатная мать.

Напомним, Наоми Кэмпбелл обнажилась для кампейна Alexander Wang.