Наоми Кэмпбелл обнажилась для кампейна Alexander Wang (фото)
Легендарная звезда подиумов предстала в одних шипах.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась для нового кампейна Alexander Wang. Снимками делится американский бренд в своем Instagram с более чем 5 млн подписчиков.
"Величественная икона: Наоми преображена", — комментируют смелый образ Наоми представители Alexander Wang.
Перед объективами камер звезда подиумов китайско-ямайского происхождения предстала полностью обнаженной, укрывшись шипами по всему телу. Она держала в руках черную лаконичную сумочку и обула туфли на каблуках. Модель прикрыла грудь одной рукой.
В частности, Кэмпбелл продемонстрировала новую короткую прическу. Вероятно, это парик.
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"Самая потрясающая модель!!!", "Буквально, никто не делает так, как она", "Дайте нам больше Наоми. Где больше фото", — реагируют на новую съемку британской супермодели пользователи сети.
На другом фото мама двоих детей смотрела сосредоточенно в сторону.
Напомним, Наоми Кэмпбелл встретилась с французским президентом.
Также Фокус писал о появлении Наоми Кэмпбелл на показе Hugo Boss.