Наоми Кэмпбелл обнажилась для кампейна Alexander Wang (фото)

Легендарная звезда подиумов предстала в одних шипах.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась для нового кампейна Alexander Wang. Снимками делится американский бренд в своем Instagram с более чем 5 млн подписчиков.

"Величественная икона: Наоми преображена", — комментируют смелый образ Наоми представители Alexander Wang.

Перед объективами камер звезда подиумов китайско-ямайского происхождения предстала полностью обнаженной, укрывшись шипами по всему телу. Она держала в руках черную лаконичную сумочку и обула туфли на каблуках. Модель прикрыла грудь одной рукой.

В частности, Кэмпбелл продемонстрировала новую короткую прическу. Вероятно, это парик.

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Наоми Кэмпбелл

"Самая потрясающая модель!!!", "Буквально, никто не делает так, как она", "Дайте нам больше Наоми. Где больше фото", — реагируют на новую съемку британской супермодели пользователи сети.

На другом фото мама двоих детей смотрела сосредоточенно в сторону.

Наоми Кэмпбелл

Напомним, Наоми Кэмпбелл встретилась с французским президентом.

Также Фокус писал о появлении Наоми Кэмпбелл на показе Hugo Boss.