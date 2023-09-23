Наоми Кэмпбелл продемонстрировала стильный атласный костюм на показе Hugo Boss (фото)

Знаменитость стала гостьей модного показа в Милане.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала элегантный образ, посетив показ мод Hugo Boss в рамках Недели моды в Милане, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов, казалось, была в хорошем настроении, сидя рядом с Burna Boy на показе женской одежды весна/лето 2024. Наоми выглядела очаровательно в сером атласном костюме, состоящем из блейзера с шарфом и широких брюк.

Свой модный ансамбль она дополнила черными туфлями на каблуке, а глаза прикрыла темными солнцезащитными очками.

Наоми дополнила свой образ эффектным серебряным ожерельем. Певец Burna Boy, с которым позировала модель, носил белые брюки и длинное пальто без рубашки.

Неделя моды в Милане следует за мероприятиями в Нью-Йорке и Лондоне, на которых дизайнеры представляют свои коллекции весны/лета 2024 года. Он включает в себя 62 физических показа весенне-летних коллекций и продлится до 25 сентября.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл снялась для китайского глянца.