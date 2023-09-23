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Стиль життя

Наомі Кемпбелл продемонструвала стильний атласний костюм на показі Hugo Boss (фото)

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Фото: Getty Images | Наомі Кемпбелл відвідала показ Hugo Boss

Знаменитість стала гостею модного показу в Мілані.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала елегантний образ, відвідавши показ мод Hugo Boss у рамках Тижня моди в Мілані, Італія. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів, здавалося, була в гарному настрої, сидячи поруч з Burna Boy на показі жіночого одягу весна/літо 2024. Наомі мала чарівний вигляд у сірому атласному костюмі, що складався з блейзера з шарфом і широких штанів.

Свій модний ансамбль вона доповнила чорними туфлями на підборах, а очі прикрила темними сонцезахисними окулярами.

Наомі доповнила свій образ ефектним срібним намистом. Співак Burna Boy, з яким позувала модель, носив білі штани і довге пальто без сорочки.

Тиждень моди в Мілані слідує за заходами в Нью-Йорку і Лондоні, на яких дизайнери представляють свої колекції весни/літа 2024 року. Він охоплює 62 фізичні покази весняно-літніх колекцій і триватиме до 25 вересня.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл знялася для китайського глянцю.