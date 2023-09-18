Наомі Кемпбелл дебютувала з новою зачіскою (фото)

Знаменитість відвідала захід у рамках Лондонського тижня моди.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала трендову зачіску на осінь 2023 року. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з понад 15 млн підписників.

Мама двох дітей напередодні відвідала MAINS Runway Show під час Лондонського тижня моди в The Banking Hall. На публіці модель китайсько-ямайського походження зʼявилася в стильному чорному штанному костюмі. Волосся Кемпбелл розпустила, продемонструвавши свій новий чубчик, зачесаний на бік. До речі, нещодавно принцеса Уельська Кейт Міддлтон продемонструвала свою нову зачіску з трохи інакшим чубчиком.

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Наомі Кемпбелл у напівпрозорій сукні вийшла на подіум (фото)

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Наомі Кемпбелл

До лондонського образу Наомі додала масивні сонцезахисні окуляри, попри те, що показ проходив у вечірню пору дня.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Фанати британської супермоделі позитивно оцінили її новий образ та зачіску.

"Наомі, ти така гарна", "Ця нова зачіска", "Розкішна ікона", — пишуть фоловери зірки подіумів у коментарях до нової публікації.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл продемонструвала фігуру в сріблястій мінісукні.

Також Фокус писав про особливості подорожей Наомі Кемпбелл з її первістком.