Наомі Кемпбелл у напівпрозорій сукні вийшла на подіум (фото)

Знаменитість представила свою першу колекцію одягу з брендом PrettyLittleThing.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл зʼявилась на подіумі в напівпрозорій сукні. Про першу презентацію спільної колекції з відомим брендом зірка розповіла в Instagram.

Кемпбелл продемонструвала свої легендарні навички на подіумі, знімаючись у власному показі PrettyLittleThing на Тижні моди в Нью-Йорку.

Знаменитість китайсько-ямайського походження представила низку стильних речей, які вона розробила разом із брендом модного одягу в його найбільшому партнерстві.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Супермодель виглядала феноменально у напівпрозорій сукні з камінням, яка підкреслювала фігуру Наомі. Темне довге волосся бізнеследі було розпущене. До образу вона додала сережки-кільця.

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Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

У серпні 2023 стало відомо, що Кемпбелл підписала угоду про співпрацю з модним брендом.

В описі на офіційному вебсайті PLT зазначено, що колекція віддає "данину спадщини Наомі та культового фірмового стилю".

Наомі Кемпбелл

Лінійка була знята на початку цього року в Лос-Анджелесі та поєднує її стиль із відданістю онлайн-бренду створенню образів, натхненних знаменитостями, за доступною ціною

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала архівні фото з Бейонсе на честь дня народження співачки.

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