Наоми Кэмпбелл в полупрозрачном платье вышла на подиум (фото)
Знаменитость представила свою первую коллекцию одежды с брендом PrettyLittleThing.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на подиуме в полупрозрачном платье. О первой презентации совместной коллекции с известным брендом звезда рассказала в Instagram.
Кэмпбелл продемонстрировала свои легендарные навыки на подиуме, снимаясь в собственном показе PrettyLittleThing на Неделе моды в Нью-Йорке.
Знаменитость китайско-ямайского происхождения представила ряд стильных вещей, которые она разработала вместе с брендом модной одежды в его самом крупном партнерстве.
Супермодель выглядела феноменально в полупрозрачном платье с камнями, которое подчеркивало фигуру Наоми. Темные длинные волосы бизнес-леди были распущены. К образу она добавила серьги-кольца.Важно
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
В августе 2023 года стало известно, что Кэмпбелл подписала соглашение о сотрудничестве с модным брендом.
В описании на официальном веб-сайте PLT указано, что коллекция отдает "дань наследию Наоми и культовому фирменному стилю".
Линейка была снята в начале этого года в Лос-Анджелесе и сочетает ее стиль с приверженностью онлайн-бренда созданию образов, вдохновленных знаменитостями, по доступной цене
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с Бейонсе в честь дня рождения певицы.
Также Фокус писал об особенностях путешествий Наоми Кэмпбелл с дочкой.