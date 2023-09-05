Наоми Кэмпбелл поздравила Бейонсе с днем рождения (фото)

4 сентября 2023 года певице исполнилось 42 года.

Related video

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл публично поздравила американскую певицу Бейонсе с 42-м днем рождения, который она отметила 4 сентября. Архивными кадрами с именинницей звезда сцены делится в своем Instagram.

"Королева B @beyonce еще один год вокруг Вселенной, #RENAISSANCE — это движение!!! Больше силы, больше жизни. Празднуем тебя сегодня, продолжаю благословлять", — обратилась к артистке Наоми Кэмпбелл, показав ряд архивных снимков с ней.

Важно

Бейонсе появилась в самом неожиданном образе за время своего тура (фото)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Наоми Кэмпбелл и Бейонсе

"Лучшая модель мира вместе с лучшей певицей мира", "Королевы празднуют королев", "Иконы", — присоединяются к поздравлениям поклонники британской супермодели.

Как известно, Бейонсе отпраздновала 42-й день рождения на сцене, дав концерт в Лос-Анджелесе. Туда прибыл ряд звезд: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Том Холланд и Зендая, супруги Бибер и так дальше.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поздравила покойного Майкла Джексона, которому могло бы исполниться 65 лет, с днем рождения.

Также Фокус писал о предстоящем появлении Наоми Кэмпбелл в показе известного бренда.