Наоми Кэмпбелл присоединится к Victoria's Secret (фото, видео)

Легендарная супермодель поделилась с поклонниками новостями.

Related video

53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл намекнула, что может появиться на звездном мероприятии Victoria Secret Pink Carpet, чтобы начать их "Мировое турне" на Prime Video в сентябре 2023 года. Снимком звезды подиумов бренд делится в своем Instagram с более чем 75 млн подписчиков.

Сама Наоми также опубликовала в Instagram гламурный снимок, чтобы прорекламировать презентацию мероприятия The Tour 23, премьера которого будет 26 сентября 2023 года. В кадре мама двоих детей предстала с распущенными волосами и в металлическом мини-платье.

А 6 сентября звезды соберутся для рекламы проекта. "Victoriaʼs Secret" рассказали о некоторых моделях, которые посетят это звездное мероприятие, а также призвали "следить за обновлениями" относительно других знакомых лиц, которые могут появиться.

Бренд нижнего белья запустил кампанию, чтобы вернуть моделей из культового списка "Ангелов Victoriaʼs Secret" вместе с новыми лицами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Наоми Кэмпбелл

Джулия Фокс и Адриана Лима — еще две звезды, которые могут появиться во время события.

VS намекнули, что Лила Мосс, Джиджи Хадид, Хейли Бибер и Наоми Кэмпбелл дебютируют на крупнейшем модном мероприятии, где все бывшие ангелы VS и новые лица соберутся вместе.

Наоми Кэмпбелл

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала первый кадр сотрудничества с PrettyLittleThing.

Также Фокус писал о поздравлении от Наоми Кэмпбелл Майкла Джексона в день его 65-летия.