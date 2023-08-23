Наоми Кэмпбелл поделилась первым фото в рамках сотрудничества с PrettyLittleThing

Партнерство модного гиганта с легендарной супермоделью является крупнейшим в истории бренда.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала первое рекламное фото в рамках сотрудничества с брендом PrettyLittleThing. Соответствующий снимок опубликовал официальный аккаунт британского бренда в совместном посте со звездой подиумов.

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Модель китайско-ямайского происхождения, которая возглавляет крупнейшее в истории партнерство модного гиганта, привнесет в бренд свой уникальный, вневременной стиль в своей будущей коллекции.

Эксклюзивная линия, разработанная британской иконой моды, будет представлена в следующем месяце на Неделе моды в Нью-Йорке.

Представитель бренда сообщил таблоиду: "PrettyLittleThing очень рады объявить о предстоящем сотрудничестве с легендарной супермоделью Наоми Кэмпбелл. Эта эксклюзивная коллекция переплетет суть PLT с уникальным стилем Наоми, обещая неповторимый опыт моды. PrettyLittleThing, созданная Наоми Кэмпбелл – вот-вот начнется новая глава в нашей истории моды".

О сотрудничестве Наоми с брендом стало известно в прошлом месяце. Мать двоих детей много лет дружила с бывшим генеральным директором компании Умаром Камани, который ушел с поста руководителя в апреле, но до сих пор активно участвует в проектах.

Источники, близкие к PrettyLittleThing, говорят, что бренд в восторге от работы с Наоми.

"Это огромная честь для Наоми представлять свою собственную коллекцию вместе с PLT. Это обсуждалось между Наоми и Умаром в течение многих лет, но, наконец, теперь их идеи воплотились в жизнь, и вскоре остальной мир увидит все, над чем они работали. Наоми, конечно, абсолютный перфекционист, и при разработке этой серии она тщательно проработала каждую деталь".

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.