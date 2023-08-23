Наомі Кемпбелл поділилася першим фото в рамках співпраці з PrettyLittleThing

Партнерство модного гіганта з легендарною супермоделлю є найбільшим в історії бренду.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала перше рекламне фото в рамках співпраці з брендом PrettyLittleThing. Відповідний знімок опублікував офіційний акаунт британського бренду в спільному пості із зіркою подіумів.

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Модель китайсько-ямайського походження, яка очолює найбільше в історії партнерство модного гіганта, привнесе в бренд свій унікальний, позачасовий стиль у своїй майбутній колекції.

Ексклюзивна лінія, розроблена британською іконою моди, буде представлена наступного місяця на Тижні моди в Нью-Йорку.

Представник бренду повідомив таблоїду: "PrettyLittleThing дуже раді оголосити про майбутню співпрацю з легендарною супермоделлю Наомі Кемпбелл. Ця ексклюзивна колекція переплете суть PLT з унікальним стилем Наомі, обіцяючи неповторний досвід моди. PrettyLittleThing, створена Наомі Кемпбелл — ось-ось почнеться нова глава в нашій історії моди".

Про співпрацю Наомі з брендом стало відомо минулого місяця. Мати двох дітей багато років дружила з колишнім генеральним директором компанії Умаром Камані, який пішов з посади керівника у квітні, але досі бере активну участь у проєктах.

Джерела, близькі до PrettyLittleThing, кажуть, що бренд у захваті від роботи з Наомі.

"Це величезна честь для Наомі представляти свою власну колекцію разом з PLT. Це обговорювалося між Наомі та Умаром протягом багатьох років, але, нарешті, тепер їхні ідеї втілилися в життя, і незабаром решта світу побачить все, над чим вони працювали. Наомі, звісно, абсолютний перфекціоніст, і під час розробки цієї серії вона ретельно опрацювала кожну деталь".

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.