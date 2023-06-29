53-річна Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою (фото)

Знаменитість уже показала фото малюка та розкрила його стать.

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53-річна британська сумермодель Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою. Про це вона повідомила у своєму Instagram з понад 15 млн підписників.

Знаменитість показала фото малюка в білосніжному костюмчику.

"Мій маленький любий, знай, що тобою дорожать без міри, ти оточений любов'ю з того моменту, коли ти подарував нам свою присутність. Справжній дар від Бога 🙏, благословенний ! Ласкаво просимо, хлопчику. 💙 🍼✨ #mumoftwo ❤️💙 Ніколи не пізно стати мамою 🙏", — зазначила мама двох.

Син Наомі Кемпбелл

Навесні 2021 зірка подіумів китайсько-ямайського походження вперше стала мамою. У неї народилася донька, яку Наомі ретельно береже від пильної уваги громадськості та преси. Персона батька первістка моделі також залишається загадкою. Втім, знаменитість наполягала на тому, що це її дитина, а не всиновлена.

Судячи з усього, і донька, і син Наомі Кемпбелл народжені за допомогою сурогатної матері.

Наомі Кемпбелл з донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

"Вітаю… Таке прекрасне благословення ❤️❤️❤️", "О так мило. Вітаю вас обох ❤️", "Дівчинка, а тепер хлопчик 🥹🥹🥹", — вітають з поповненням у родині фанати моделі.

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Нагадаємо, Наомі Кемпбелл зʼявилася на публіці з фіолетовим волоссям.

Також Фокус писав про зйомку Наомі Кемпбелл для глянцю у сміливих образах.