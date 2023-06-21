53-річна Наомі Кемпбелл з фіолетовим волоссям та в мінісукні зʼявилася на публіці (фото)

Знаменитість відвідала модний івент у Парижі.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ у мінісукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження підтримала нового креативного директора чоловічої лінійки Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі. Наомі вирушила на дебютний показ Фаррелла Вільямса для французького будинку моди на Пон Неф.

Супермодель, яка була близькою з покійним попередником Фаррелла Вірджилом Абло, представляла бренд з голови до ніг, обравши total look від Louis Vuitton.

Вона продемонструвала свої стрункі ноги в мінісукні з логотипом у поєднанні з високими чоботями на платформі до колін і жакетом в тон. Одна з культових сумок бренду доповнила аутфіт, а завершила свій образ Наомі фіолетовим відтінком волосся.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Наомі була помічена, тримаючись за руки з іншим гостем FROW Ленні Кравіцом. Минулого місяця модель натякнула, що близький друг Ленні є хрещеним батьком її дочки, коли вона привітала його з днем народження.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл та 81-річний Пол Маккартні відвідали концерт Бейонсе у Лондоні.

Також Фокус писав про вихід Бейонсе та Джей Зі на дебютному показі Фаррела Вільямса.