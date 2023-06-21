53-летняя Наоми Кэмпбелл с фиолетовыми волосами и в мини-платье появилась на публике (фото)

Знаменитость посетила модный ивент в Париже.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения поддержала нового креативного директора мужской линейки Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Наоми отправилась на дебютный показ Фаррелла Уильямса для французского дома моды на Пон-Неф.

Супермодель, близкая с покойным предшественником Фаррелла Вирджилом Абло, представляла бренд с головы до ног, выбрав total look от Louis Vuitton.

Она продемонстрировала свои стройные ноги в мини-платье с логотипом в сочетании с высокими сапогами на платформе до колен и жакетом в тон. Одна из культовых сумок бренда дополнила аутфит, а завершила свой образ Наоми фиолетовым оттенком волос.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Наоми была замечена, держась за руки с другим гостем FROW Ленни Кравицом. В прошлом месяце модель намекнула, что близкий друг Ленни является крестным отцом ее дочери, когда она поздравила его с днем рождения.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл и 81-летний Пол Маккартни посетили концерт Бейонсе в Лондоне.

Также Фокус писал о выходе Бейонсе и Джей Зи на дебютном показе Фаррелла Уильямса.