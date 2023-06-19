Наоми Кэмпбелл поздравила Пола Маккартни с 81-летием (фото)

Звездный дуэт посетил концерт Бейонсе в Лондоне.

Related video

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поздравила с 81-м днем рождения Пола Маккартни. Праздничным снимком с легендарным музыкантом звезда подиумов поделилась в своем Instagram.

Наоми Кэмпбелл и 81-летний основатель группы Beatles, сэр Пол Маккартни посетили недавний концерт Бейонсе в ее долгожданном туре Renaissance.

Сэр Пол был одной из многих звезд, замеченных на шоу на стадионе Тоттенхэм Хотспур, наряду с такими как Крис Дженнер, Приянка Чопра Джонас и другие.

Наоми поделилась снимком из звездного шоу, на котором пара обнималась для селфи.

В публикации на своей странице в Instagram, отметившей 81-й день рождения сэра Пола, Наоми отдала дань "легенде" Полу и доказала, что возраст — это лишь число, вспомнив, как пара танцевала друг с другом под песни Бейонсе.

"Вот так выглядит 81, Радостный, Счастливый и Любимый.. С днем рождения, сэр @paulmccartney, легенда, как весело стоять рядом с тобой, танцуя под нашу Queen B @beyonce", — подписала она пост.

Наоми Кэмпбелл и Пол Маккартни

"Вау, он фанат Бейонсе, это круто 🩵🩵🩵", "И его волосы безупречны!", "🌹С днем рождения🌹 Сэр Пол Маккартни. Спасибо за всю прекрасную музыку, которую вы нам дарили и будете дарить еще долгие годы. Я люблю вас и мир любит вас 😍", — комментируют селфи знаменитостей пользователи Сети.

Пол Маккартни с бывшей женой Фото: Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл намекнула, кто является крестным отцом ее дочери.

Также Фокус писал о последней песне Beatles, которую дописал ИИ.