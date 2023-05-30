Наоми Кэмпбелл намекнула на крестного отца дочери (фото)

Персона биологического отца ребенка до сих пор остается загадкой.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл намекнула на крестного отца своей двухлетней дочери.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения дала намек, что Ленни Кравиц является крестным отцом ее дочери, поздравляя музыканта с днем рождения в своих соцсетях.

Кэмпбелл поделилась каруселью снимков, на которых позируют она и 59-летний композитор украинского происхождения, в частности, одно из фото с ее двухлетней наследницей, имя которой до сих пор держится в секрете.

В подписи к снимкам Наоми отметила: "С днем рождения, мой дорогой @lennykravitz, мы любим тебя, брат/крестный отец, ты настоящая рок-звезда. Благословение в твой особый день".

Именинник лаконично оставил в комментариях смайлик в виде красного сердечка.

Наоми Кэмпбелл поздравила Ленни Кравица с днем рождения

Как известно, они с Ленни были близкими друзьями на протяжении многих лет и, по слухам, даже ненадолго встречались в 2016 году, но никто из них никогда не подтверждал это.

Наоми Кэмпбелл ошеломила поклонников, объявив о рождении дочери в мае 2021 года, лишь спустя несколько недель после появления на подиуме Недели моды в Нью-Йорке без заметного живота. Потому считают, что звезда воспользовалась услугами суррогатной матери.

Знаменитость максимально бережет дочь от излишнего внимания общественности, скрывая ее лицо, имя и персону биологического отца.

Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram

Напомним, Наоми Кэмпбелл сфотографировали на яхте с двухлетней дочерью.

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